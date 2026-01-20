قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أراد قميصي..أيوبي يكشف لحظة طريفة مع شوبير قبل ركلة الترجيح أمام مصر
المفوضية الأوروبية: الاتحاد يمتلك كل المقومات لجذب الاستثمارات وتعزيز نفوذه
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان

المضبوطات
المضبوطات
مصطفى الرماح

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية لجالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة..
 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم (3 عناصر جنائية ، سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "إتجار مخدرات ، سرقة بالإكراه ، شروع فى قتل، سلاح نارى بدون ترخيص") بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها بأسوان.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بإحدى المناطق الصحراوية المتاخمة لمركز شرطة إدفو بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق النيران وقد أسفر التعامل عن مصرعهم .. وبحوزتهم (8 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش ، شابو" - 24 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف – رشاش – 15 بندقية آلية ، 5 بنادق خرطوش – 2 طبنجة")


 وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (30 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأسلحة النارية المواد المخدرة وزارة الداخلية

