مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية لجالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة..



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم (3 عناصر جنائية ، سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "إتجار مخدرات ، سرقة بالإكراه ، شروع فى قتل، سلاح نارى بدون ترخيص") بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها بأسوان.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بإحدى المناطق الصحراوية المتاخمة لمركز شرطة إدفو بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق النيران وقد أسفر التعامل عن مصرعهم .. وبحوزتهم (8 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش ، شابو" - 24 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف – رشاش – 15 بندقية آلية ، 5 بنادق خرطوش – 2 طبنجة")



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (30 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









