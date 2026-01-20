محامي الحكم محمود البنا يطالب بتأييد حكم حبس أحمد حسام ميدو

طالب احمد العدوي محامي الحكم محمود البنا أثناء نظر استئناف حبس الاعب احمد حسام ميدو في اتهامه بسب موكله بتأييد الحكم السابق الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية أول درجة بحبس اللاعب لمدة شهر في قضية سب موكله.



وقررت المحكمة التحفظ على اللاعب احمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب وقذف الحكم محمود البنا.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية “أول درجة” كشفت عن أسباب حبس لاعب الكرة السابق أحمد حسام "ميدو" لمدة شهر، في القضية المتهم فيها بـ سب وقذف الحكم الدولي محمود البنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم، رغم كونه شخصية عامة ويتمتع بشهرة واسعة، تجاوز حدود النقد المباح حين وجه عبارات تحمل طابعًا مسيئًا ومهينًا للحكم عبر منصاته الإلكترونية، بقصد التشهير والنيل من سمعته المهنية والشخصية.

وأوضحت المحكمة أن حرية التعبير لا تعني الإضرار بكرامة الآخرين، مشيرة إلى أن النقد المشروع يجب أن يكون موضوعيًا وبعيدًا عن التجريح، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخص يؤدي عملًا عامًا في مجال حساس مثل التحكيم الرياضي.

وأضافت أن منشورات المتهم وصلت إلى جمهور عريض نظرًا لعدد متابعيه، ما ضاعف من حجم التأثير السلبي على سمعة المجني عليه، وأخل بمبدأ الاحترام الواجب للعدالة الرياضية، الأمر الذي استوجب توقيع العقوبة كوسيلة للردع العام والخاص.