الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

وصول ميدو للمحكمة الاقتصادية لنظر الاستئناف على حكم حبسه شهرا في تهمة سب وقذف الحكم محمود البنا

ميدو
ميدو
رامي المهدي

وصل منذ قليل إلى محكمة القاهرة الاقتصادية اللاعب أحمد حسام ميدو لنظر الاستئناف على حكم حبسه شهرا في اتهامه بسب وقذف الحكم الدولي محمود البنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


 كشفت محكمة القاهرة الاقتصادية عن أسباب حبس لاعب الكرة السابق أحمد حسام "ميدو" لمدة شهر، في القضية المتهم فيها بـ سب وقذف الحكم الدولي محمود البنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم، رغم كونه شخصية عامة ويتمتع بشهرة واسعة، تجاوز حدود النقد المباح حين وجه عبارات تحمل طابعًا مسيئًا ومهينًا للحكم عبر منصاته الإلكترونية، بقصد التشهير والنيل من سمعته المهنية والشخصية.

وأوضحت المحكمة أن حرية التعبير لا تعني الإضرار بكرامة الآخرين، مشيرة إلى أن النقد المشروع يجب أن يكون موضوعيًا وبعيدًا عن التجريح، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخص يؤدي عملًا عامًا في مجال حساس مثل التحكيم الرياضي.

وأضافت أن منشورات المتهم وصلت إلى جمهور عريض نظرًا لعدد متابعيه، ما ضاعف من حجم التأثير السلبي على سمعة المجني عليه، وأخل بمبدأ الاحترام الواجب للعدالة الرياضية، الأمر الذي استوجب توقيع العقوبة كوسيلة للردع العام والخاص.

ميدو احمد حسام محكمة القاهرة الاقتصادية

