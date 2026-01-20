قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة الاحتفال بعيدها الـ 74.. فتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بالمجان

مصطفى الرماح

 قررت وزارة الداخلية فتح العيادات الطبية بمستشفيات الشرطة (العجوزة - الإسكندرية -أسيوط - طنطا) من يوم الأحد الموافق 25 حتى السبت الموافق 31/1/2026 لتوقيع الكشف الطبى المجانى على المواطنين بمناسبة الإحتفال بـعيد الشرطة الـ74 ، وذلك خلال الفترة المسائية (بداية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً).

كما تقرر تنظيم عيادات طبية متنقلة من خلال سيارات الإسعاف التابعة لقطاع الخدمات الطبية لتقديم خدمات صحية مجانية (فحص ضعط وسكر) للمواطنين أمام بعض مساجد وأندية الشرطة بمحافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - أسيوط) وذلك يوم الأحد الموافق 25/1/2026م من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً.

 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، ومشاركة المواطنين الإحتفال بعيدها الـ74.


 

وذلك فى إطار إحتفالات وزارة الداخلية بعيدها الـ74 وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية والتى ترتكز فى أحد محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى شتى المناسبات..



 

