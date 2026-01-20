مكنش قصدي.. دفاع أحمد حسام ميدو يطالب بإلغاء الحكم ضد موكله في اتهامه بسب الحكم محمود البنا

استمعت محكمة القاهرة الاقتصادية، إلى مرافعة دفاع الاعب أحمد حسام ميدو في نظر الاستئناف على حكم حبسه شهر في اتهامه سب وقذف الحكم الدولي محمود البنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، أنه لم يقصد الإساءة للحكم الدولي محمود البنا، مؤكدًا أن تعليقاته لم تكن موجهة إليه شخصيًا أنه لم يقصد سب وقذف الحكم.





وطالب دفاع ميدو بإلغاء الحكم الصادر ضده سابقًا في القضية، والحكم ببراءته.





وقررت المحكمة التحفظ على اللاعب احمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب وقذف الحكم محمود البنا.





وطالب، احمد العدوي محامي الحكم محمود البنا بتأييد الحكم السابق الصادر من م كمة القاهرة الاقتصادية أول درجة بحبس اللاعب احمد حسام ميدو بالحبس لمدة شهر في قضية سب موكله.





كشفت محكمة القاهرة الاقتصادية عن أسباب حبس لاعب الكرة السابق أحمد حسام "ميدو" لمدة شهر، في القضية المتهم فيها بـ سب وقذف الحكم الدولي محمود البنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم، رغم كونه شخصية عامة ويتمتع بشهرة واسعة، تجاوز حدود النقد المباح حين وجه عبارات تحمل طابعًا مسيئًا ومهينًا للحكم عبر منصاته الإلكترونية، بقصد التشهير والنيل من سمعته المهنية والشخصية.





وأوضحت المحكمة أن حرية التعبير لا تعني الإضرار بكرامة الآخرين، مشيرة إلى أن النقد المشروع يجب أن يكون موضوعيًا وبعيدًا عن التجريح، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخص يؤدي عملًا عامًا في مجال حساس مثل التحكيم الرياضي.





وأضافت أن منشورات المتهم وصلت إلى جمهور عريض نظرًا لعدد متابعيه، ما ضاعف من حجم التأثير السلبي على سمعة المجني عليه، وأخل بمبدأ الاحترام الواجب للعدالة الرياضية، الأمر الذي استوجب توقيع العقوبة كوسيلة للردع العام والخاص.