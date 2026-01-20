قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا
سيبت بيتي بعد 26 سنة.. أحمد موسى عن محالة اغتياله من الإخوان
حوادث

مكنش قصدي.. دفاع أحمد حسام ميدو يطالب بإلغاء الحكم ضد موكله في اتهامه بسب الحكم محمود البنا

ميدو
ميدو
رامي المهدي

استمعت محكمة القاهرة الاقتصادية، إلى مرافعة دفاع  الاعب أحمد حسام ميدو في نظر الاستئناف على حكم حبسه شهر في اتهامه سب وقذف الحكم الدولي محمود البنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


 

وقال اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، أنه لم يقصد الإساءة للحكم الدولي محمود البنا، مؤكدًا أن تعليقاته لم تكن موجهة إليه شخصيًا أنه لم يقصد  سب وقذف الحكم.


 

وطالب دفاع ميدو بإلغاء الحكم الصادر ضده سابقًا في القضية، والحكم ببراءته.


 

وقررت المحكمة التحفظ على اللاعب احمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب وقذف الحكم محمود البنا.


 

وطالب، احمد العدوي محامي الحكم محمود البنا بتأييد الحكم السابق الصادر من م كمة القاهرة الاقتصادية أول درجة بحبس اللاعب احمد حسام ميدو بالحبس لمدة شهر في قضية سب موكله.


 

كشفت محكمة القاهرة الاقتصادية عن أسباب حبس لاعب الكرة السابق أحمد حسام "ميدو" لمدة شهر، في القضية المتهم فيها بـ سب وقذف الحكم الدولي محمود البنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم، رغم كونه شخصية عامة ويتمتع بشهرة واسعة، تجاوز حدود النقد المباح حين وجه عبارات تحمل طابعًا مسيئًا ومهينًا للحكم عبر منصاته الإلكترونية، بقصد التشهير والنيل من سمعته المهنية والشخصية.


 

وأوضحت المحكمة أن حرية التعبير لا تعني الإضرار بكرامة الآخرين، مشيرة إلى أن النقد المشروع يجب أن يكون موضوعيًا وبعيدًا عن التجريح، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخص يؤدي عملًا عامًا في مجال حساس مثل التحكيم الرياضي.


 

وأضافت أن منشورات المتهم وصلت إلى جمهور عريض نظرًا لعدد متابعيه، ما ضاعف من حجم التأثير السلبي على سمعة المجني عليه، وأخل بمبدأ الاحترام الواجب للعدالة الرياضية، الأمر الذي استوجب توقيع العقوبة كوسيلة للردع العام والخاص.

ميدو احمد حسام احمد حسام ميدو الاعب احمد حسام ميدو

