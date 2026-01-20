الإسكندرية.. إخماد حــ..ــريق محدود بقاعة بمدرسة عمر بن الخطاب بالمنتزه

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن نشوب حــ..ــريق داخل مدرسة عمر بن الخطاب بمنطقة الإصلاح، التابعة لإدارة المنتزه ثان التعليمية بمحافظة الإسكندرية، مما أثار حالة من القلق بين أولياء الأمور خاصة مع انتظام امتحانات الشهادة الاعدادية.

وفي تصريحات خاصة، أكد الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن الحــ..ــريق كان محدودًا ونتج عن ماس كهربائي، مشيرًا إلى أن قوات الأمن والحماية المدنية انتقلت على الفور إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحــ..ــريق بالكامل دون وقوع أي إصــ..ــابات.

وأوضح وكيل الوزارة أن القاعة التي اندلعت فيها الحــ..ــريق لا علاقة لها بلجان الامتحانات، وأن العملية الامتحانية لم تتأثر بأي شكل.

من جانبه، قال الأستاذ شريف فتحي، مدير إدارة المنتزه ثان التعليمية، إنه انتقل إلى المدرسة فور الإخطار بالواقعة للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من إخماد الحــ..ــريق نهائيًا، مؤكدًا أن الواقعة لم تؤثر إطلاقًا على الطلاب أو سير الامتحانات، وأن الأوضاع داخل المدرسة مستقرة وآمنة.

وأكدت فتحي استمرار الامتحانات بالإدارة بشكل طبيعي، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب والعاملين داخل المدرسة.