معروف الرفاعي: إسرائيل تريد أن تفرض سيادة كاملة على القدس

قال معروف الرفاعي، المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة، إن ما تقوم به إسرائيل من هدم لمكاتب وكالة الأونروا في القدس المحتلة تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك قيادة وسيادة على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس والمؤسسات العاملة فيها وهو اعتداء على مبنى الأونروا الذي يملك حصانة أممية ودبلوماسية ويعمل منذ خمسينيات القرن الماضي في الضفة والقدس.

وأكد أن إسرائيل تريد أن تفرض سيادة كاملة على القدس وتريد أن تجفف منابع دعم صمود المقدسيين، حيث أغلقت في القدس نحو 151 منذ عام 1967 والآن يأتي الدور على منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة صادرة بقرار منذ عام 1950 من القرن الماضي وهي ترتكب جريمة جديدة بحق نحو أكثر من 190 ألف مواطن فلسطيني لاجئ بمدينة القدس يتلقون خدمات علاجية وتعليمية وغيرها.