قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
"من أول تجربة برلمانية تبدأ المسؤولية".. الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا تدريبيًا للنواب الجدد
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن تفاصيل خطة إعمار غزة
تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بكلمات تفتح لك أبواب الرزق
الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل
رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند
اعتقالات عقب نهائي أمم إفريقيا.. الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب
إعادة الاعتبار للبعد الإنساني في أماكن العمل | تفاصيل مهمة
الحكومة السورية: أخطرنا الجانب الأمريكي رسميا بنية قسد الانسحاب من محيط مخيم الهول
بيراميدز يتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على الجونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس شعبة الاتصالات: وقف إعفاء الهواتف المستوردة يحسم فوضى السوق ويحمي الصناعة الوطنية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن بدء تطبيق قرار وقف إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج اعتبارًا من ظهر غدٍ الأربعاء يمثل خطوة حاسمة في مسار تنظيم سوق المحمول في مصر، ويعكس جدية الدولة في التصدي لظاهرة تهريب الأجهزة التي ألحقت أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية.

وأوضح سعيد، في بيان صحفي، أن القرار جاء بعد فترة كافية من الإعفاء الاستثنائي، تم خلالها تقييم الأوضاع بدقة، ما يجعل تطبيقه الآن إجراءً ضروريًا لتحقيق الانضباط والعدالة داخل السوق، مؤكدًا أن القرار يصب في مصلحة الدولة والمواطن والشركات العاملة بالقطاع على حد سواء. وأشار إلى أن نسب تهريب الهواتف وصلت قبل يناير 2025 إلى نحو 90%، ما تسبب في خسائر ضخمة للخزانة العامة، وأضر بالصناعة المحلية، وأتاح دخول أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأضاف أن إنهاء الإعفاء الاستثنائي يغلق الثغرات التي استغلها البعض للتحايل وإدخال أجهزة دون سداد الرسوم المستحقة، مؤكدًا أن تنظيم الاستيراد يتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز التصنيع المحلي ودعم الصناعة الوطنية.

وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الحكومة نجحت في توفير بيئة جاذبة للاستثمار بقطاع الإلكترونيات والاتصالات، ما شجع العديد من الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة وإنشاء مصانع حديثة تعتمد على العمالة المحلية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تحمي الاستثمارات القائمة وتدعم آلاف فرص العمل التي يوفرها قطاع تصنيع الهواتف المحمولة، والتي كانت مهددة بسبب المنافسة غير العادلة الناتجة عن التهريب.

وفيما يتعلق بتأثير القرار على أسعار الهواتف المحمولة، أكد سعيد أن السوق لن يشهد زيادات سعرية، موضحًا أن الاعتماد المتزايد على التصنيع المحلي يسهم في خفض تكاليف الاستيراد والشحن، ويعزز استقرار الأسعار. وأضاف أن المنافسة بين الشركات العالمية المصنعة داخل مصر ستضمن توافر الأجهزة بمختلف الفئات السعرية، بما يلبي احتياجات جميع شرائح المستهلكين.

وأكد أن القضاء على تهريب الهواتف سيحد من الفوضى السعرية، ويعزز شفافية السوق، ويضمن حصول المواطن على أجهزة أصلية مطابقة للمواصفات المعتمدة، مشيرًا إلى أن زيادة الحصيلة الجمركية الناتجة عن تنظيم الاستيراد ستدعم موارد الدولة وتنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات العامة.

واختتم رئيس شعبة الاتصالات تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول، إلى جانب القرارات التنظيمية الأخيرة، يعزز موقع مصر كمركز إقليمي واعد لصناعة الاتصالات، في ظل وجود أكثر من 15 شركة عالمية تقوم بتصنيع الهواتف محليًا، معتبرًا أن القرار يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الصناعة والابتكار، مع حماية المستهلك وضمان استقرار سوق المحمول على المدى الطويل.

هواتف محموله الهواتف المستوردة الإعفاء الجمركى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مانشستر سيتي

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

وزير الصحة والسكان

الصحة توقع برتوكول تعاون لتنمية الكوادر البشرية ودعم الابتكار في الإدارة الحكومية

مؤتمر الأورام

هتحمل وتمارس حياتها الطبيعية.. خبر سار لمرضى أورام الثدي ببروتوكول علاجي جديد ومجاني

لدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس ورئيس الجمعية الدولية لأورام الثدي وأورام النساء

لمرضى الأورام .. الغزالي: الاستغناء عن العلاج الكيماوي التقليدي بحلول 2030

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
ريهام عاصم
ريهام عاصم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد