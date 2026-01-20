الخارجية القطرية: الدور الإنساني والسياسي للدوحة في غزة مستمر رغم الضغوط

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، التزام دولة قطر الثابت بدعم سكان قطاع غزة، مشددا على أن الاعتراضات الإسرائيلية على الدور القطري لن تعرقل الجهود الإنسانية والسياسية التي تضطلع بها الدوحة.

وأوضح الأنصاري أن قطر تواصل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مشاوراتها بشأن تشكيل ما يعرف بـ«مجلس السلام»، إلى جانب العمل على إدخال المساعدات الإنسانية وتطبيق خطة وقف الحرب، في إطار مساع تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لاستقرار مستدام في القطاع.

وأكد المتحدث رفض الدوحة للتصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن رفض دور قطر، مشيرا إلى أن هذا الموقف لن يثنيها عن مواصلة التزاماتها، سواء على الصعيد الإنساني أو السياسي، لافتا إلى وجود تواصل مستمر مع الجانب الأمريكي في هذا الشأن.

ودعا الأنصاري المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل للسماح بدخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة وتمكينها من أداء مهامها، مؤكدًا أن قطر ملتزمة بإنجاح اتفاق وقف الحرب وضمان تنفيذ بنوده كاملة.

وحمل المتحدث باسم الخارجية القطرية إسرائيل مسؤولية تعقيد الأوضاع الإنسانية في القطاع، معتبرا أن ممارساتها تسهم في تفاقم معاناة الفلسطينيين من خلال عرقلة وتخريب محاولات إيصال المساعدات الإنسانية، مطالبا الجانب الإسرائيلي بالالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه في إطار وقف الحرب.

وفي سياق متصل، حذر الأنصاري من أن أي توتر جديد في المنطقة ستكون له تداعيات على جميع الأطراف، معربًا عن دعم دولة قطر للجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، ومؤكدًا استمرار التواصل الدولي لتجنب انزلاق المنطقة نحو مزيد من التوتر.