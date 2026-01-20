الإمارات تقبل دعوة أمريكية للانضمام إلى "مجلس سلام غزة"

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، يوم الثلاثاء، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، إن هذه الخطوة تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار، مؤكداً أهمية التنفيذ الكامل لخطة السلام المكونة من 20 بنداً، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وأوضح أن الخطة تمثل إطارا أساسيا لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتسهم في دفع المسار السياسي نحو تسوية عادلة وشاملة.

وجدد الشيخ عبد الله بن زايد التأكيد على ثقة دولة الإمارات في قيادة الرئيس الأمريكي والتزامه بقضايا السلام العالمي، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الإبراهيمية تشكل نموذجا عمليا لهذا الالتزام.

كما شدد على استعداد دولة الإمارات للمشاركة الفاعلة في مهام مجلس السلام، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.