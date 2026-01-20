قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
"من أول تجربة برلمانية تبدأ المسؤولية".. الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا تدريبيًا للنواب الجدد
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن تفاصيل خطة إعمار غزة
تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بكلمات تفتح لك أبواب الرزق
الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل
رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند
اعتقالات عقب نهائي أمم إفريقيا.. الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة لتحصين الكلاب الحرة ضد أمراض السعار بمطروح

حملة تحصين للكلاب الحرة
حملة تحصين للكلاب الحرة
ايمن محمود

شن اليوم الثلاثاء فريق عمل من الاطباء وبإشراف دكتورة هنادي رزق رئيس قسم الامراض المشتركة ودكتورة اسماء اسماعيل مدير وحدة مطروح ودكتورة اسماء عبد الرحمن طبيب وحدة مطروح وعمال مجلس مدينة مطروح حملة تحصين للكلاب الحرة باستخدام الوسائل الحديثة للسيطرة على انتشار الكلاب الحرة بالمحافظة وذلك تنفيذا لاستراتيجية مصر خالية من السعار 2030

حيث تم تحصين 10كلاب حرة  ضد مرض السعار فى منطقة السنوسية بمطروح وتخدير. 2 كلب حر  لنقلهم لتلقي العلاج وعمل عمليات تعقيم.

ياتى ذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية

وبناءا على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واللواء  خالد شعيب محافظ مطروح والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وتوجيهات الدكتورحامد الاقنص رئيس الهيئه العامه للخدمات البيطرية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق قام العميد  أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بجولة ميدانية لتفقد عدد من المواقع الحيوية بالمدينة، شملت رفع مياه "السيركو"، ومحطة تحلية مياه البحر بـ "كليوباترا"، بالإضافة إلى منفذ توزيع مياه (غراب) "الريفية".

وخلال الجولة، اطمأن العميد  أحمد إبراهيم الدسوقي على الحالة الفنية للمعدات والطلمبات، وتابع عن كثب سير العمل وبرامج الصيانة الدورية لضمان استمرارية الإنتاج والضخ بكامل الطاقة.

كما تفقد منظومة العمل بغراب الريفية للتأكد من انضباط توزيع المياه وتلبية احتياجات المواطنين بالشكل الأمثل.

وشدد رئيس الشركة في ختام جولته على ضرورة رفع درجة الاستعداد والالتزام بأعلى معايير الجودة في التشغيل، مع سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة لضمان وصول مياه شرب آمنة ومستقرة لكافة أهالي مطروح.


 

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح الطب البيطرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

بيراميدز

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

وزير الصحة والسكان

الصحة توقع برتوكول تعاون لتنمية الكوادر البشرية ودعم الابتكار في الإدارة الحكومية

مؤتمر الأورام

هتحمل وتمارس حياتها الطبيعية.. خبر سار لمرضى أورام الثدي ببروتوكول علاجي جديد ومجاني

لدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس ورئيس الجمعية الدولية لأورام الثدي وأورام النساء

لمرضى الأورام .. الغزالي: الاستغناء عن العلاج الكيماوي التقليدي بحلول 2030

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
ريهام عاصم
ريهام عاصم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد