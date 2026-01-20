حملة لتحصين الكلاب الحرة ضد أمراض السعار بمطروح

شن اليوم الثلاثاء فريق عمل من الاطباء وبإشراف دكتورة هنادي رزق رئيس قسم الامراض المشتركة ودكتورة اسماء اسماعيل مدير وحدة مطروح ودكتورة اسماء عبد الرحمن طبيب وحدة مطروح وعمال مجلس مدينة مطروح حملة تحصين للكلاب الحرة باستخدام الوسائل الحديثة للسيطرة على انتشار الكلاب الحرة بالمحافظة وذلك تنفيذا لاستراتيجية مصر خالية من السعار 2030

حيث تم تحصين 10كلاب حرة ضد مرض السعار فى منطقة السنوسية بمطروح وتخدير. 2 كلب حر لنقلهم لتلقي العلاج وعمل عمليات تعقيم.

ياتى ذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية

وبناءا على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وتوجيهات الدكتورحامد الاقنص رئيس الهيئه العامه للخدمات البيطرية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق قام العميد أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بجولة ميدانية لتفقد عدد من المواقع الحيوية بالمدينة، شملت رفع مياه "السيركو"، ومحطة تحلية مياه البحر بـ "كليوباترا"، بالإضافة إلى منفذ توزيع مياه (غراب) "الريفية".

وخلال الجولة، اطمأن العميد أحمد إبراهيم الدسوقي على الحالة الفنية للمعدات والطلمبات، وتابع عن كثب سير العمل وبرامج الصيانة الدورية لضمان استمرارية الإنتاج والضخ بكامل الطاقة.

كما تفقد منظومة العمل بغراب الريفية للتأكد من انضباط توزيع المياه وتلبية احتياجات المواطنين بالشكل الأمثل.

وشدد رئيس الشركة في ختام جولته على ضرورة رفع درجة الاستعداد والالتزام بأعلى معايير الجودة في التشغيل، مع سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة لضمان وصول مياه شرب آمنة ومستقرة لكافة أهالي مطروح.



