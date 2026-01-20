برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر الشؤون الإسلامية ترسخ خطابًا دينيًا مستنيرًا

أكدت الدكتورة جيلان أحمد، عضو مجلس النواب، أن استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعلماء ووزراء الأوقاف ومفتي الدول المشاركين في المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يعكس حرص الدولة المصرية على ترسيخ خطاب ديني مستنير يواجه التطرف ويعزز قيم التسامح والوسطية.

وأضافت جيلان، أن كلمة السيد الرئيس حملت رسائل واضحة تؤكد أن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان، وأن الاستثمار في الوعي هو السلاح الحقيقي في مواجهة الفكر المتطرف، مشيدة بتأكيده على أن الإسلام دين حي يتفاعل مع متغيرات العصر دون أن يفقد ثوابته وقيمه الأصيلة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس بشأن الارتقاء بمستوى الدعاة من حيث الاختيار والتدريب والرعاية المعيشية، تعكس رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الدعوية، بما يسهم في تقديم خطاب ديني رشيد يخدم قضايا المجتمع ويحافظ على استقراره وأمنه الفكري.

وشددت الدكتورة جيلان أحمد على أن استضافة مصر لهذا المؤتمر الدولي تؤكد مكانتها الرائدة في العالمين العربي والإسلامي، والدور التاريخي للأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي، مؤكدة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تمضي بخطى ثابتة نحو مواجهة التطرف وبناء مجتمع قائم على الوعي والعلم