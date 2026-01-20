قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر الشؤون الإسلامية ترسخ خطابًا دينيًا مستنيرًا

الدكتورة جيلان أحمد
الدكتورة جيلان أحمد
محمد الشعراوي

أكدت الدكتورة جيلان أحمد، عضو مجلس النواب، أن استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعلماء ووزراء الأوقاف ومفتي الدول المشاركين في المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يعكس حرص الدولة المصرية على ترسيخ خطاب ديني مستنير يواجه التطرف ويعزز قيم التسامح والوسطية.

وأضافت جيلان، أن كلمة السيد الرئيس حملت رسائل واضحة تؤكد أن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان، وأن الاستثمار في الوعي هو السلاح الحقيقي في مواجهة الفكر المتطرف، مشيدة بتأكيده على أن الإسلام دين حي يتفاعل مع متغيرات العصر دون أن يفقد ثوابته وقيمه الأصيلة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس بشأن الارتقاء بمستوى الدعاة من حيث الاختيار والتدريب والرعاية المعيشية، تعكس رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الدعوية، بما يسهم في تقديم خطاب ديني رشيد يخدم قضايا المجتمع ويحافظ على استقراره وأمنه الفكري.

وشددت الدكتورة جيلان أحمد على أن استضافة مصر لهذا المؤتمر الدولي تؤكد مكانتها الرائدة في العالمين العربي والإسلامي، والدور التاريخي للأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي، مؤكدة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تمضي بخطى ثابتة نحو مواجهة التطرف وبناء مجتمع قائم على الوعي والعلم

الدكتورة جيلان أحمد مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزراء الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

الزكاة

ما حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء؟.. الإفتاء تجيب

الشيخ محمد صديق المنشاوي

الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد الشيخ محمد صديق المنشاوي

الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي: نحن في وقت يتغلب فيه أعداء الأمة بالعلم والصناعة

بالصور

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

المزيد