الشوط الأول.. الخليج يتقدم بهدف على الأهلي بدوري روشن السعودي

انتهت أحداث الشوط الأول بين الأهلي والخليج بتقدم الخليج بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

واحرز ماسوراس نجم الخليج الهدف الاول في الدقيقة ال ١٩ من الشوط الاول

ويضم تشكيل الأهلي كل من:-

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصائبي

خط الدفاع: علي مجرشي – روجر إيبانيز – ميريح ديميرال – زكريا هوساوي

خط الوسط: فرانك كيسي – فالنتين أتانجانا – فراس البريكان

خط الهجوم: رياض محرز – ويندرسون جالينو – إيفان توني

أما تشكيل الخليج فقد أعلن عنه المدرب اليوناني جورجيوس دونيس ويضم كل من:-

حراسة المرمى: موريس

خط الدفاع: ريبوتشو – شينكفيلد – خبراتي – آل حمسل

خط الوسط: كورنيليس – كنبة – حمزي

خط الهجوم: فيرنانديز – ماسوراس – كينج