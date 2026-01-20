الملعب التونسي يخطف فوزًا صعبًا من القيروان بالدوري المحلي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الملعب التونسي في خطف فوزا غاليا من مضيفه شبيبة القيروان بهدف اليوم الثلاثاء في الجولة السابعة عشرة من الدوري التونسي لكرة القدم.

ويدين الملعب التونسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه رفاع الرياحي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 26.

وبفضل هذا الفوز تقدم الملعب التونسي إلى المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة من 17 مباراة متفوقا بفارق الأهداف فقط على الأفريقي الذي يواجه النجم الساحلي بعد غد الخميس، وتوقف رصيد شبيبة القيروان عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

وينفرد الترجي بصدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه.