دوري أبطال أوروبا .. بودو جليمت يسجل هدفين فى دقيقتين أمام مانشستر سيتي

أحرز بودو جليمت هدفين فى دقيقتين فى شباك مانشستر سيتي من عمر الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين فى دوري أبطال أوروبا.

وأفتتح بودو جليمت التهديف في الدقيقة 22، بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق ديريك بلومبيرج إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كاسبر هوج برأسية متقنة سكنت الشباك.

وأضاف بودو جليمت الهدف الثاني في الدقيقة 24، بعد هجمة مرتدة سريعة بانطلاقة على الجبهة اليمنى عن طريق ديريك بلومبيرج مستغلا سوء التمركز الدفاعي لمدافعي مانشستر سيتي أنهاها بعرضية متوسطة الارتفاع إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كاسبر هوج بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

ويستضيف ملعب اسبميرا مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت النرويجي، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي ضد بودو جليمت على نحو التالى:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ريكو لويس - عبد القادر خوسانوف - ماكس ألين - ريان آيت نوري

الوسط: رودري - تيجاني رايندرز - نيكو أوريلي

الهجوم: فيل فودين - ريان شرقي - إيرلينج هالاند

وعلى مقاعد البدلاء:

جيمس ترافورد - ماركوس بتينلي - ناثان أكي - ستيفين مفوني - كيان نوبل - تشارلي جراي - جيريمي دوكو - عمر مرموش - ترويني سامبا - ديفيني موكاسا