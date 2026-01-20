أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن لابد من مراعاة المصريين بالخارج وأن نسمح لهم بهاتف واحد فقط، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج نظرة مهمة للمصريين بالخارج.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن لابد من مراعاة المصريين العاملين بالخارج لدورهم في دعم الاقتصاد.

وتابع الإعلامي أحمد موسى ، أن :"نحتاج نشوف المصريين اللي برا ونراعيهم ونشوفهم ويكون ليهم حوافز.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، الى أن الدولة لابد ان تقدم حافز للمصريين بالخارج في أمور مثل الهواتف والسيارات وغيرها من خلال الحوكمة.