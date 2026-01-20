أحمد موسى: أعداء الوطن شعروا بالقلق فور إعلان كتاب أسرار

وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر لكل من الإعلاميين نشأت الديهي ومحمد الباز عن حلقة أمس، مؤكدًا أن عددا كبيرا من الجمهور تواصل معه وشكره على الكتاب، مشيرًا إلى أن الكتاب متوفر في جميع مكتبات الأهرام، وفي محطات المترو، وأرض المعارض، حيث سيتم افتتاح المعرض يوم الخميس، كما أنه متاح أونلاين.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد'، إن مؤسسة الأهرام تقدم خدمة التوصيل، معربًا عن امتنانه للجميع، مؤكدًا أن الكتاب حصري للأهرام وسيتم توزيعه عبر أكبر شبكة توزيع في مصر، بما في ذلك مكتبات الأهرام.

وأضاف أن الكتاب متوفر في النوادي المختلفة مثل الأهلي والزمالك، والصيد والجزيرة ودجلة، والزهور، إضافة إلى محطات مترو البحوث والدقي.

وأوضح أن مؤسسة الأهرام تقوم أيضًا بالتنسيق لتوزيع الكتاب في الدول العربية لكل من يرغب في الاطلاع عليه، مشددًا على أن الكتاب عبارة عن وثائق حقيقية وليس رغي، وأن محتواه يعرض الحقائق كما هي.

وتابع أن أعداء الوطن شعروا بالقلق فور إعلان الكتاب بسبب الجرائم التي ارتكبوها عام 2011، معربًا عن امتنانه لشباب الوطن لحرصهم على معرفة الحقائق، مؤكدًا أن الكتاب يتضمن 606 صفحات يمكن الاعتماد عليها، وأن الجزء الثاني سيضاف إليه مزيد من المعلومات.

وذكر: '1% فقط من الإعلاميين صمدوا في مواجهة الإخوان الإرهابية بينما 99% تعاونوا معهم'.