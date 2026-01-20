أحمد موسى: المصريين بالخارج يدعمون الاقتصاد بتحويلات العملة الصعبة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة لابد ان تقدم حافز للمصريين بالخارج في أمور مثل الهواتف والسيارات وغيرها من خلال الحوكمة.







واضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن لابد من مراعاة المسلمين العاملين بالخارج لدورهم في دعم الاقتصاد.

وتابع الإعلامي أحمد موسى ، أن :"نحتاج نشوف المصريين اللي برا ونراعيهم ونشوفهم ويكون ليهم حوافز، مستدركا أن :"المصريين بالخارج بيدعموا الاقتصاد بتحويلات العملة الصعبة، وده دور مهم لازم يتقدر علشان كده، الاستثناء المنطقي هو السماح لهم بإدخال موبايل واحد للاستخدام الشخصي، كنوع من التقدير ومراعاة لظروفهم".





