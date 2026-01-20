أعراض الصداع النصفي وعلامات تنذر به قبل حدوثه

يسبب الصداع النصفي ألم شديد نابض ومستمر في أحد جانبي الرأس وتستمر النوبة عادةً أربع ساعات على الأقل، ولكنها قد تستمر لأيام.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم أعراض الصداع النصفي والمؤشرات المنذرة بحدوثه.

قد يستغرق الأمر من ثماني إلى 72 ساعة لاجتياز المراحل الأربع.

تختلف أعراض الصداع النصفي باختلاف مراحله فكل نوبة صداع نصفي تختلف عن الأخرى، وليس بالضرورة أن تعاني من الأعراض خلال جميع مراحل كل نوبة.

أعراض ما قبل المرض

تغيرات المزاج.

صعوبة في التركيز.

أعاني من صعوبة في النوم.

تعب .

غثيان .

زيادة في الجوع والعطش.

كثرة التبول .

أعراض الهالة

ضعف العضلات.

تغيرات في الرؤية.

طنين في الأذنين .

الحساسية للمس الشعور بأن شخصًا ما يلمسك.

خدر ووخز.

صعوبة في التحدث أو التركيز.



أعراض نوبة الصداع



يزداد ألم الرأس تدريجياً وقد يصيب جانباً واحداً من الرأس أو كلا الجانبين وقد يترافق مع أعراض أخرى مثل:

الغثيان والقيء.

الحساسية للضوء والصوت والرائحة.



أعراض ما بعد الصدمة



تعب.

تصلب الرقبة.

الحساسية للضوء والصوت.

صعوبة في التركيز.

غثيان.