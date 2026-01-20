حيل منزلية لعلاج الهالات السوداء بسرعة

تعد الهالات السوداء من المشكلات الشائعة بين عدد كبير من النساء والفتيات وتشوه المظهر بشكل كبير.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف أهم الحيل المنزلية التى تساعد في علاج الهالات السوداء تحت العينين.

قسطٍ كافٍ من النوم

حاول الحصول على سبع ساعات من النوم على الأقل كل ليلة لمنع ظهور الهالات السوداء حول عينيك.

استخدمي وسائد إضافية

ارفعي رأسكِ بوسادتين إضافيتين لمنع تجمع السوائل تحت عينيكِ ليلاً و قد يساعد ذلك في تخفيف الانتفاخ.

كمادات باردة

ضعي ملاعق باردة على عينيكِ للمساعدة في تقليص الأوعية الدموية المتوسعة وهذا قد يقلل من انتفاخ الجفون وظهور الهالات السوداء.

الخيار

ضعي شرائح الخيار على عينيكِ و قد يساعد ذلك في تخفيف الانتفاخ لأن الخيار غني بالماء وفيتامين سي.

أكياس الشاي

ضعي أكياس الشاي الباردة تحت عينيكِ وهذا يُحسّن الدورة الدموية لأن الشاي يحتوي على الكافيين ومضادات الأكسدة.

علاجات الوجه

يمكن أن تساعد علاجات الوجه التي تتضمن تدليك منطقة العين على تحسين الدورة الدموية.

استخدمي خافي العيوب تحت العينين وكريم الأساس لمزج لون بشرتك وتغطية الهالات السوداء.