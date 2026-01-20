شكري: لم أشاهد نهائي اليورو مع نتنياهو .. والصورة استُغلت

نفى السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشاهدة نهائي بطولة اليورو مع نتنياهو، قائلا:" لم أشاهد نهائي اليورو مع نتنياهو وتم استغلال الصورة في غير محلها.

وقال سامح شكري في حواره مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج “ الصورة ” المذاع على قناة “ النهار ”، :" كنت في زيارة ودعيت لعشاء في منزله وخلال ذهابنا لغرفة الطعام مرينا على قاعة بها تلفاز يعرض المباراة".

ودعا السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، العالم إلى بلورة نظام دولي جديد يجد نقطة توافق بين أعضاء المجتمع الدولي، قائلًا: «على العالم أن يبلور نظامًا دوليًا جديدًا يستطيع إيجاد نقطة توافق بين أعضاء المجتمع الدولي».

وتابع، : «نعيش فترة صعبة في توفيق كثير من التصرفات مع القانون الدولي المستقر، وهناك استخدام للقوة وفرض للإرادة من جانب أطراف دولية بالمخالفة للقانون الدولي».

وأضاف: «واضح معالمه وأطره، واستخدام القوة بما قد يتجاوز القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يشكل عنصرًا مهمًا من منظومة القانون الدولي، أمر نشاهده في فرض الإرادة سواء كانت قوة عسكرية أو اقتصادية. وعلى العالم أن يتكيف أو يبلور نظامًا دوليًا جديدًا يستطيع التعامل مع تلك الفرضيات ويجد نقطة توافق بين أعضاء المجتمع الدولي».

وحذر من مخاطر استخدام القوة وفرض الإرادة، سواء عسكرية أو اقتصادية، لما تشكله من ابتعاد عن ما تم الاستقرار عليه في منظومة القانون الدولي والقواعد التي تحكم العلاقات بين الدول، لأن الاضطراب قد يؤدي إلى نتائج ويفتح الباب أمام تصرفات كثيرة لا تخدم الأمن والاستقرار، بما فيها التعدي على حقوق دول أخرى والمغالاة في فرض الإدارة، وقد تعيدنا بذلك إلى عهود سابقة من الاستعمار واستغلال موارد الشعوب الأقل قوة وقدرة على الدفاع عن مصالحها.



وردًا على سؤال الحديدي: «قلت على العالم أن يتكيف، هل يتكيف أم ينتظر انتهاء فترة رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟»، قال: «ليس ضروريًا ربط ذلك بإدارة أو شخص بعينه».