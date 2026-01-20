رابطة العالم الإسلامي تدين هدم الاحتلال الإسرائيلي مباني أونروا في القدس

أدانت رابطةُ العالم الإسلامي ، باستنكارٍ شديدٍ ، هدمَ قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمدينة القدس المحتلة، في إطار حملةٍ معاديةٍ منظّمةٍ ضدّ الوكالة التي تُعَدّ شريانًا حيويًّا للمساعدات الإنسانية.



وأكّد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أوردته وكالة الأنباء السعودية ، اليوم الثلاثاء، الدعمَ والتضامنَ مع "الأونروا" في مهمّتها الإنسانية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني، مجدِّدًا دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لفرض احترام القانون الدولي، وضمان حماية المنظمات الدولية والعاملين فيها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.