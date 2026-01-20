قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شكري: لم أشاهد نهائي اليورو مع نتنياهو .. والصورة استُغلت
جمال شعبان عن تريند الشاي المغلي: عايزين حاجة أخلاقية
للعام العاشر.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
الجمارك: الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة ثابتة
مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل
جريمة المنقبات | مفاجأة في حادث بولاق الدكرور .. ابن شقيقة الضحية خطط للجناية مع نجل عمته .. شاهد يكشف
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
أخبار العالم

رابطة العالم الإسلامي تدين هدم الاحتلال الإسرائيلي مباني أونروا في القدس

أ ش أ

أدانت رابطةُ العالم الإسلامي ، باستنكارٍ شديدٍ ، هدمَ قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمدينة القدس المحتلة، في إطار حملةٍ معاديةٍ منظّمةٍ ضدّ الوكالة التي تُعَدّ شريانًا حيويًّا للمساعدات الإنسانية.


وأكّد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أوردته وكالة الأنباء السعودية ، اليوم الثلاثاء، الدعمَ والتضامنَ مع "الأونروا" في مهمّتها الإنسانية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني، مجدِّدًا دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لفرض احترام القانون الدولي، وضمان حماية المنظمات الدولية والعاملين فيها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

رابطةُ العالم الإسلامي تُدين هدمَ أونروا

