سلام يؤكد عزم الحكومة اللبنانية على إعادة بناء الدولة واستعادة ثقة اللبنانيين

أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام، أن الحكومة عازمة على السير قدماً في إعادة بناء الدولة واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي.



واشار رئيس وزراء لبنان في جلسة حوار على هامش منتدى دافوس حول مستقبل الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إلى التقدم الذي حدث في لبنان خلال العام الماضي على جبهتي الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.. مذكرا بأنها المرة الأولى منذ عام 1969 التي يكون للدولة اللبنانية وحدها السبطرة على منطقة جنوب الليطاني.



حضر الجلسة كل من مندوبَي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشرق الأوسط جاريد كوشنير وستيف ويتكوف ورئيس وزراء قطر ورئيس وزراء السلطة الفلسطينية ووزير خارجية المملكة العربية السعودية ووزيري مالية مصر والبحرين.

