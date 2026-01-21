أقوى عاصفة ثلجية تضرب القطب الروسي منذ نصف قرن

تساقط الثلج بشكل كثيف وغير مسبوق للثلج على شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، وهو ما حولها إلى مشهد يغلب عليه البياض وأثر بشدة على الحياة اليومية.

وتحولت شبه الجزيرة الروسية في أقصى الشرق إلى ما يشبه مملكة من الثلج بعد أن شهدت تساقطًا كثيفًا غير مسبوق خلال يناير 2026، في ظاهرة هي الأعنف منذ أكثر من 60 عامًا وفق بيانات الأرصاد المحلية والدولية.

وأدت العواصف الثلجية المتواصلة، التي أعقبت هطولات قياسية في ديسمبر إلى تراكم كميات ضخمة من الثلوج وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من مترين، بعد أن تجاوزت مجموع الهطولات الثلجية المعدلات الطبيعية بكثير.

وغطت الثلوج الشوارع والمنازل، ودفنت السيارات، كما أغلقت الطرق وعاقت حركة المرور، واضطر السكان لحفر ممرات يدوياً للخروج من منازلهم، بينما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في العاصمة الإقليمية بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.

وتعيّش المنطقة، التي تمتد بين محيط بيرينغ من الشرق وبحر أوخوتسك من الغرب، ظروفًا مناخية قاسية خلال الشتاء تعكس طبيعتها القطبية وشدة التقلبات الجوية في شرق روسيا، غير أن هذا التساقط الكثيف يعد نادرًا بهذه الشدة الحديثة.

وتعتمد كامتشاتكا، ذات التضاريس البركانية الخلابة والجبال الشاهقة، على نشاط الصيد والسياحة الشتوية في مواسمها الطبيعية، لكن هذه الموجة الثلجية الكبرى عطّلت الحياة اليومية وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية وأعمال النقل، مع تأثير ملموس على الخدمات العامة.

وبثت وسائل إعلام روسية مقاطع تظهر السكان يبحثون عن سياراتهم المدفونة تحت طبقات الثلوج، في مشهد بات يرمز إلى شدة العاصفة ومدى تأثيرها على المجتمعات المحلية.

وتعكس هذه الظاهرة المناخية الحادة التحديات التي تواجه المناطق القطبية وشبه القطبية في ظل تغيرات أنماط الطقس.