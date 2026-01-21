فضل الصيام في شهر شعبان.. المأثور عن النبي في هذا الشهر الفضيل

أكدت دار الإفتاء المصرية ان الصيام له مكانة خاصة خلال شهر شعبان، باعتباره من أكثر الشهور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الصيام فيها، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن أفضل الصيام بعد شهر رمضان، فأجاب بأن صيام شعبان هو الأفضل لما فيه من تعظيم لشهر رمضان، كما سُئل عن أفضل الصدقات، فبيّن أن الصدقة في شهر رمضان لها أعظم الأجر.

ونقلت السيدة عائشة رضي الله عنها وصفًا دقيقًا لحال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصيام، إذ أوضحت أنه كان يكثر من الصيام حتى يظن من يراه أنه لا يفطر، ثم يفطر حتى يُظن أنه لا يصوم، مؤكدة أنها لم ترَ النبي صلى الله عليه وسلم أتم صيام شهر كامل سوى رمضان، ولم تشهده في شهر يكثر فيه الصيام مثلما كان يفعل في شعبان.

وفي رواية أخرى، أشارت السيدة عائشة رضي الله عنها إلى أن شهر شعبان كان من أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصيام، حيث كان يصومه ثم يواصله مباشرة بصيام شهر رمضان.

كما جاء في روايات صحيحة عن البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرًا أكثر من شعبان، بل كان يصومه كله تقريبًا، وكان يوجّه أمته إلى الاعتدال في العبادة، مؤكدًا أن الله لا يمل حتى يمل العبد، وأن أحب الأعمال إليه ما كان مستمرًا وإن كان قليلًا، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا داوم على عبادة أو صلاة لم يتركها.



