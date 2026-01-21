«انخفاض أسعار السيارات ينشّط السوق».. خبير: تراجع العُملة والفائدة يزيد الإقبال وترقب تقلبات 2026|فيديو

قال المهندس علاء السبع، عضو شعبة السيارات، إن انخفاض سعر العملة الأجنبية خلال عام 2025، إلى جانب تراجع أسعار الفائدة البنكية إلى 7.25%، كانا العاملين الرئيسيين وراء انخفاض أسعار السيارات في السوق وزيادة المعروض بشكل ملحوظ.

وأضاف خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن هذه التطورات ساعدت على تنشيط حركة البيع والشراء، ووفرت فرصًا كبيرة أمام العملاء بعد سنوات من الركود، موضحا أن الانخفاضات التي شهدها السوق كانت كبيرة وأسهمت في زيادة الإقبال على الشراء.

وتابع أن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 تشير إلى احتمالية حدوث تقلبات في سعر العملة، إلى جانب تحركات جديدة في أسعار الفائدة قد يكون بعضها في اتجاه التخفيض، وهو ما قد ينعكس على سوق السيارات بشكل مختلف عن العام الماضي.