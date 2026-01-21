كسر ينتهي بمأساة.. وفاة الستايلست ريهام عاصم تشعل الاتهامات بالإهمال الطبي

ما بين الصدمة والحزن والأسئلة الطبية العالقة، تحولت وفاة الستايلست الشهيرة ريهام عاصم، إلى قضية رأي عام، بعدما اتهمت والدتها أحد المستشفيات الكبرى بالإهمال الطبي، مؤكدة أن ابنتها تلقت حقنة كورتيزون قبل أن تنهار حالتها الصحية بشكل مفاجئ.

القصة بدأت بسقوط ريهام داخل منزلها وإصابتها بكسر في الكاحل، فتم نقلها إلى مستشفى شهير لتلقي العلاج.

ووفق رواية الأسرة، حصلت ريهام ، على حقنة كورتيزون كجزء من العلاج، لكن بعد خروجها بدقائق قليلة فقدت الوعي تمامًا، لتُنقل بعدها إلى مستشفى آخر وتدخل العناية المركزة قبل أن تفارق الحياة بعد أيام.

والدتها خرجت بتصريحات مؤثرة، قالت فيها إن ابنتها كانت تصرخ من الألم، وإنها شعرت بأن شيئًا خطيرًا يحدث، متهمة الطاقم الطبي بعدم الاهتمام الكافي بحالتها. وحتى الآن، لم يصدر تقرير طبي نهائي يحدد السبب الرسمي للوفاة، ما يفتح الباب أمام تحقيقات طبية وقانونية.



