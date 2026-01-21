تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية رقم 121 من مصر إلى غزة

تحركت شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية رقم 121 من الأراضي المصرية في اتجاه قطاع غزة، تمهيدًا لدخولها عبر معبر رفح البري.

توفير احتياجات إنسانية أساسية لسكان القطاع

وتأتي هذه القافلة في وقت حرج للغاية، حيث تسعى لتوفير احتياجات إنسانية أساسية لسكان القطاع، الذين يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية والمستلزمات الضرورية بسبب الظروف الحالية.

وتعتبر هذه القافلة جزءًا من جهود مستمرة من قبل مصر والمنظمات الإنسانية الدولية لتقديم الدعم للفلسطينيين في غزة في ظل الأزمة المستمرة.

من المتوقع أن تحتوي القافلة على مواد إغاثية متنوعة تشمل أدوية ومساعدات غذائية وأدوات طبية ضرورية للمستشفيات والمراكز الصحية في القطاع.