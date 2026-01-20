قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
الحرس الثوري الإيراني يقبض على 3 مسلحين من أنصار الملكية
بيراميدز يواجه الجونة في دور الـ 16 بكأس مصر
وفاة والدة رضا البحراوي ونقلها إلى منزلها بطنطا لاتمام مراسم تشييع الجثمان
زعيم كوريا الشمالية يعفي نائب رئيس الوزراء من منصبه
فرصة ذهبية للشباب.. كل ما تريد معرفته عن المنحة الرئاسية المجانية "الرواد الرقميون"
أوروبا تخطط لإطلاق الأقمار الصناعية بصواريخ قابلة لإعادة الاستخدام
صعود أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026 في مصر
شروط استخراج قيد عائلي عبر الإنترنت
إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي في 8 محافظات ..اليوم
لتحقيق أرباح مالية.. تفاصيل حبس راقصة بتهمة نشر فيديو خادش للحياء
دعوات ومشاورات.. هل تعود الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لإزالة التوتر؟
قافلة "زاد العزة" الـ 120 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

أ ش أ

شرعت قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية الـ 120 في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء باتجاه معبر كرم أبو سالم؛ تمهيدا لإدخالها إلى القطاع.


وصرح مصدر مسئول في ميناء رفح البري، بأن الشاحنات ضمن قافلة "زاد العزة من مصر إلى غزة" الـ 120 مُحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تنوعت ما بين السلال والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية ومستلزمات العناية الشخصية، بالإضافة إلى المواد البترولية المختلفة (البنزين والغاز الطبيعي والسولار) والمواد الإيوائية كالخيام والأغطية والملابس الشتوية.


ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2023..ولم يتم غلق ميناء رفح البري نهائيا خلال تلك الفترة، ويواصل تأهبه في كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات بواسطة 35 ألف متطوع.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس 2025 بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس 2025 وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.


كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة؛ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.. وتم استئناف إدخال المساعدات لغزة في مايو 2025 وفق آلية نفذتها سلطات الاحتلال وشركة أمنية أمريكية رغم رفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمخالفتها للآلية الدولية المستقرة بهذا الشأن.


وأعلن جيش الاحتلال "هدنة مؤقتة" لمدة 10 ساعات (الأحد 27 يوليو 2025) وعلق العمليات العسكرية بمناطق في قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.


وواصل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) بذل الجهود من أجل إعلان اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين، حتى تم التوصل فجر يوم 9 أكتوبر 2025، إلى اتفاق ما بين حركة حماس وإسرائيل حول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشرم الشيخ بوساطة مصرية أمريكية قطرية وجهود تركية.

