آمال ماهر توجه رسالة رومانسية لزوجها في عيد ميلاده

نشرت المطربة آمال ماهر صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع «إنستجرام»، جمعتها بزوجها، وذلك احتفالًا بعيد ميلاده.

وحرصت آمال ماهر على توجيه رسالة تهنئة رومانسية لزوجها في عيد ميلاده، وعلّقت عليها قائلة: «عيد ميلاد سعيد يا حبيبي».

وكانت المطربة آمال ماهر قد احتفلت بليلة رأس السنة برفقة زوجها رجل الأعمال على محجوب، فى أجواء عائلية دافئة.

وشارك على محجوب متابعيه صورة تجمعه بآمال ماهر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعلّق عليها قائلًا: «كل سنة وإنتى عمري وآمالي»، لترد آمال ماهر برسالة رومانسية كتبت فيها: «كل سنة وأنت كل حياتي»، وهو ما نال إعجاب وتفاعل عدد كبير من الجمهور.