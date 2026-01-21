برلمانى: مشاركة الرئيس السيسي فى دافوس تقود مصر لموقع متقدم على خريطة الاقتصاد العالمي

أكد المهندس محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية تمثل تأكيدًا عمليًا على مكانة مصر كدولة مؤثرة على المستوى الدولي، وقادرة على لعب دور محوري في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن هذا الحضور يعكس ثقة المجتمع الدولي في القيادة المصرية، واعترافًا بدورها في دعم الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.



وأوضح " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن المنتدى يمثل منصة حيوية لمناقشة أهم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي، وتطوير الابتكار والتكنولوجيا، والاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مثل هذه التجمعات العالمية الكبرى يحرص على الترويج للاقتصاد الوطنى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.

تحقيق تنمية مشتركة مستدامة



وأشار المهندس محمد المنزلاوى إلى أن لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش المنتدى يعكس عمق العلاقات الثنائية، وحرص مصر على التنسيق المستمر مع شركائها الدوليين في الملفات الاقتصادية والسياسية والإقليمية، بما يعزز استقرار المنطقة ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية مشتركة مستدامة مؤكداً أن مشاركة مصر في دافوس تُظهر الدولة باعتبارها شريكًا مسؤولًا وفاعلًا، لا مجرد متلقي للسياسات، بل مساهم في طرح الحلول والمبادرات التي تصب في صالح السلام والتنمية، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة تراعي المصالح الوطنية، وتحرص على بناء شراكات قوية ومستدامة.



وأكد أن القيادة السياسية تتبنى نهجًا متزنًا يقوم على استغلال الموقع الجغرافي لمصر، والموارد البشرية، والإمكانات الاقتصادية لتعزيز مكانتها الدولية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لمواطنيها موضحاً أن مشاركة الرئيس السيسي في دافوس تمثل رسالة واضحة بأن مصر لاعب دولي لا غنى عنه، وقادرة على التأثير في صنع القرار العالمي، وبأن الدولة تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، بما يخدم مصالح الشعب المصري والأمة العربية، ويعزز من حضور مصر على الساحة الدولية وقيادة مصر إلى مركز متقدم فى الاقتصاد العالمى