مزدوجي الجنسية.. اتحاد الكرة يجري محاولات مع لاعب فرنسي لارتداء قميص منتخب مصر
انهيار نضال الشافعي فى مراسم تشييع جثمان والدته.. شاهد
مصر تدعم مهمة مجلس السلام لإنهاء النزاع في غزة
النرويج ترفض تلبية دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
مصر ترحب بدعوة ترامب للرئيس السيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة
تجديد حبس قاتل صغار المنوفية 15 يوما على ذمة التحقيقات
أحمد حسن: الزمالك يتلقى عروضا شفهية لضم حسام عبد المجيد
سوريا.. عدوان إسرائيلي جديد في بلدة الرفيد
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تعزيز التعاون بين معلومات الوزراء والإمارات ولدعم مجالات حماية ورقمنة التراث

أسامة الجوهري
أسامة الجوهري
كتب محمود مطاوع

استقبل الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الدكتور عبد الله ماجد ال علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف، في زيارة استهدفت تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين، وللاطلاع على أنشطة المركز ودوره في عملية صنع القرار في مصر.

جاء ذلك بمقر المركز بالعاصمة الجديدة، وبحضور أ. د. أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وبمشاركة د. عبير صبحي، مدير مركز الوثائق الاستراتيجية بالمركز.

وفي مستهل اللقاء، رحب "الجوهري" بشقيقه الدكتور عبد الله ماجد ال علي، معربًا عن سعادته بالمضي قدمًا لتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين، خاصة في ظل التطور الملحوظ والإمكانيات الكبيرة لمؤسسة الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات ودورها الهام كأحد المؤسسات الرائدة بالمنطقة في حفظ الوثائق التاريخية، وبما يتصل به من أهداف مشتركة بين الجانبين لحفظ الوعي وتحصين الهوية للأجيال القادمة، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على حفظ الذاكرة الوطنية ودعم مجالات حماية ورقمنة التراث.

وبدوره، استمع الدكتور عبد الله ماجد ال علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات،  إلى شرح مفصل، خلال اللقاء، حول مجالات عمل المركز وأحدث أنشطته واصداراته المختلفة ودوره في دعم متخذ القرار في مصر، وكذلك الإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها المركز باعتباره أحد أهم مراكز الفكر في مصر والمنطقة، بالإضافة إلى دور مركز الوثائق الاستراتيجية باعتباره الذراع التوثيقية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في توثيق المشروعات القومية للدولة والحفاظ على الذاكرة الوطنية، معبرًا عن اعتزازه بأدوار المركز وأنشطته المتعددة في مختلف القضايا.

وفي السياق نفسه، أشارت الدكتورة عبير صبحي، مدير مركز الوثائق الاستراتيجية بالمركز، إلى أبرز أنشطة المركز في مجال حفظ الوثائق الاستراتيجية، وذلك منذ تأسيس مركز الوثائق الاستراتيجية عام 2006، لوضع ذاكرة إلكترونية للوثائق الحكومية لدعم عملية صنع القرار، ولنشر ثقافة التوثيق والتراكم المعرفي بهدف المحافظة على الأرصدة الوثائقية المعلوماتية التي أنجزتها الدولة، ومشيرة إلى أحدث المشروعات التي شارك خلالها المركز بدور هام في ذلك الإطار، وهو مشروع "عاش هنا"، والذي يحتفي بأهم الشخصيات التي عاشت على أرض مصر، وأسهمت في إثراء تاريخها الممتد.

فيما تطرق أ. د. أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إلى أوجه التعاون المشتركة بين دار الكتب والوثائق القومية ومركز الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وما يتصل به من تكامل في الأدوار بين الجانبين بما يخدم عملية حفظ الذاكرة الوطنية لدعم مجالات عمل الدولة، ولخدمة جميع المهتمين بمختلف أوجه حفظ التراث الفكري والتاريخي للبلاد.

اسامة الجوهري مركز المعلومات معلومات الوزراء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

فيضانات في تونس

ظاهرة لم تحدث منذ 75 عامًا.. تونس تغرق في الفيضانات والجيش يتدخل

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

الطقس

الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

ريال مدريد

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

مصرع فتاة

دهــ.ـس وسحــ.ـل حتى موقف السلخانة.. تفاصيل مصرع فتاة في حادث سيارة طائشة بالمنيا

كيف استعد النبي في شعبان لشهر رمضان ؟

كيف استعد النبي في شعبان لشهر رمضان ؟

دعاء ثاني يوم من شعبان

دعاء ثاني يوم من شعبان .. ردده يوفقك ويقضي حاجتك

مفتي الجمهورية يستقبل سفيرة مصر لدى مملكة تايلاند بدار الإفتاء المصرية

مفتي الجمهورية يستقبل سفيرة مصر لدى مملكة تايلاند

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

