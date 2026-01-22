قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقيب الأطباء: تحسين بيئة العمل والتدريب أولوية قصوى
بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تعاملت مع القوة كهدف لا كأداة.. خبير سياسي يُحذّر من تداعيات النهج العسكري الأمريكي على العالم
يحمي الجهاز العصبي ويقوي العظام.. فوائد لا تعرفها عن تناول التمر
سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري
السفير حجازي: مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تعزز مكانة مصر الدولية وصوتها المسؤول
برقم غير مسبوق.. هاتف iQOO 15 Ultra يفرض نفسه في عالم الأداء
الديهي: قبول الرئيس السيسي الانضمام لمجلس السلام الدولي يؤسس لنظام عالمي جديد
الديهي: لقاء السيسي وترامب الأهم والأكثر اهتمامًا لدى المحللين والساسة
تفاصيل العثور على ضحايا جريمة المنوفية مخنوقين داخل منزل مهجور
برلماني: لقاء السيسي وترامب في دافوس يعكس ثقة دولية في القيادة المصرية
قتلت ولاد ابني ليه.. جدة ضحايا المنوفية: المتهم كان بيجري وبيدور معانا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 22 يناير 2026 صحيا مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم
حظك اليوم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 22 يناير 2026 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الخميس 22 يناير 2026

قد تتواصل مع أحد إخوتك عبر مكالمة هاتفية، مما يحسن مزاجك. تبقى الحياة الزوجية متناغمة، وقد تجد النساء أنفسهن يجربن وصفات جديدة عبر الإنترنت، دعم والدك سيكون مفيدًا. من المرجح أن يتلقى الكتّاب تقديرًا لأعمالهم وقد يبدأون مشروع كتابة جديدًا.

برج الثور وحظك اليوم الخميس 22 يناير 2026

 ستتمكن من إنجاز المهام بكفاءة إذا حافظت على إيجابيتك قد تؤدي المحادثات مع الأصدقاء حول المشكلات القديمة إلى حلول مفيدة. قد تساعد نصيحتك الآخرين، قد تظهر فرص دخل جديدة، وسيزداد الاهتمام بالعمل، تبدو الأمور التجارية قوية، وقد تخطط أيضًا لتحكم أفضل في النفقات.

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 22 يناير 2026

قبل البدء بأي شيء جديد، من المرجح أن تفكر مليًا في الأمور وتطلب المشورة من والديك. سيساعدك الاهتمام بالقواعد والإجراءات في العمل الرسمي. تجنب التسرع في اتخاذ القرارات. سيساعدك إعداد قائمة بالمهام على البقاء على المسار الصحيح. 

 

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 22 يناير 2026

قد تتمكن من تسوية بعض الديون القديمة وفهم مشاعر شريكك بشكل أفضل. قد تُنفق بعض المال على أمور عائلية. سيساعدك الحفاظ على نبرة هادئة في المحادثات، من المحتمل أن تلتقي بشخصية مؤثرة. قد تتعلم شيئًا جديدًا، وتستفيد من معاملات مالية، وتشعر بالسعادة لتقدم طفلك .

 

برج الأسد وحظك اليوم الخميس 22 يناير 2026 

سيكون الدعم من صديق مفيدًا. جوٌّ خفيف ومبهج في المنزل يُبقي معنوياتك عالية. تشعر حياتك الشخصية بالتوازن. إذا كنت تخطط لبدء مشروع تجاري جديد، فاطلب المشورة من ذوي الخبرة من المرجح أن يوافق أفراد عائلتك على قراراتك. 

 

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 22 يناير 2026 

إذا كنت تفكر في الاستثمار في مشروع كبير، فإن استشارة الخبراء ضرورية. قد تُلقى على عاتقك مسؤوليات عائلية، وستتعامل معها بشكل جيد سيتم تقدير جهودك. قد يركز الطلاب على التخطيط الوظيفي، وسيستفيد الأطفال من التوجيه السليم. يبقى الاستقرار المالي قويًا.

 

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 22 يناير 2026 

ستكون المناقشات والنصائح من الآخرين مفيدة. التخطيط بشأن العمل والعلاقات يجلب الوضوح. قد تنتهي المشكلات المتعلقة بالأسرة. يمكن أن تؤدي الجهود الجديدة إلى النجاح قد تشعر بمزيد من الحساسية تجاه احتياجات الآخرين. 

 

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 22 يناير 2026

يجب على أولئك الذين يخططون لمشروع تجاري جديد التركيز على تحليل السوق. قد تتلقى مسؤوليات جديدة في العمل وتديرها بفعالية قد يحقق الأشخاص المرتبطون بالفنون مكاسب مالية.. 

 

برج القوس وحظك اليوم الخميس 22 يناير 2026 

قد تُنظّم نساء هذا البرج جلسة ترانيم دينية أو تُخطّطن لزيارة معبد مع الجيران من المُحتمل حدوث تغييرات في مكان العمل، لكن النتائج الناجحة ستجلب السعادة. قد يزداد الاحترام في المجتمع. 

 

برج الجدي وحظك اليوم الخميس 22 يناير 2026  

قد يجد الباحثون عن عمل خيارات واعدة ستُحسّن التغييرات الإيجابية في روتينك مظهرك وثقتك بنفسك. من الناحية المالية، قد تجد سهولة أكبر في توفير المال اليوم. قد يتم استرداد المدفوعات المتأخرة. سيساعدك التأمل على تصفية ذهنك واستعادة هدوئك.

 

برج الدلو وحظك اليوم الخميس 22 يناير 2026 

سيحاول شريك حياتك فهمك بشكلٍ أفضل، مما يُضفي مزيدًا من الدفء على علاقتكما. المشاركة في العمل الاجتماعي تُشعرك بالرضا. يبدو أن قضاء وقتٍ عائلي، بما في ذلك مشاهدة فيلمٍ مع إخوتك، أمرٌ مُرجّح. قد يُضفي حدثٌ دينيٌ في المنزل جوًا من البهجة.

 

برج الحوت وحظك اليوم الخميس 22 يناير 2026 

ستكون آراء الآخرين مفيدة سيتحسن وضعك المالي بالنسبة لرجال الأعمال، سيكون اليوم متوسطًا. سيزداد اهتمامهم بالأنشطة الإبداعية. بالنسبة للطلاب، اليوم مناسب، خاصةً للالتحاق بدورة جديدة. أما من الناحية الصحية، فسيكون اليوم جيدًا. 

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الحمل برج العقرب برج الدلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

ترشيحاتنا

أراضي الدولة

سعيد حلمي: المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة تسهل الإجراءات على المواطنين وتضمن الشفافية

ترامب

محمد كمال: سياسة ترامب استعراض قوة بلا رؤية إستراتيجية تهدد الاستقرار العالمي

الدكتورة عزة هيكل أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن

عزة هيكل: الدراما أداة تأثير قوية تصل إلى جميع شرائح المجتمع

بالصور

سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري

سيارات زيرو موفرة للوقود
سيارات زيرو موفرة للوقود
سيارات زيرو موفرة للوقود

صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

صورة ياسمين عبد العزيز
صورة ياسمين عبد العزيز
صورة ياسمين عبد العزيز

فيتش: مصر الأنجح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب مصنعي السيارات

مصنعي السيارات
مصنعي السيارات
مصنعي السيارات

5 أسباب لظهور رائحة الوقود في السيارة

رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد