قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
بالتعاون مع اليونيسف وجامعة أوسلو.. الصحة تستعد لإطلاق نظام المعلومات DHIS2
7 قتلى وأكثر من 18 جريحاً بتفجير مستودع ذخيرة لـقسد في اليعربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.

ويناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة   المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات  خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

ويستعرض اجتماع الحكومة  أيضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

اجتماع الحكومة مجلس الوزراء مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

مصرع فتاة

دهــ.ـس وسحــ.ـل حتى موقف السلخانة.. تفاصيل مصرع فتاة في حادث سيارة طائشة بالمنيا

البحرية الأمريكية

السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

منتخب مصر

دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

ترشيحاتنا

بسكويت الشوفان

طريقة عمل بسكويت الشوفان زى المحلات

طريقة عمل سلطة رنجة

طريقة عمل سلطة رنجة بمذاق احترافي

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. وهذه الحيل المنزلية لعلاج الهالات السوداء

بالصور

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

فيديو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد