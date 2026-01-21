تعليم جنوب سيناء: ضرورة توفير أجواء هادئة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

شدد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، على ضرورة توفير أجواء هادئة ومناسبة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، مع الالتزام الكامل بالقواعد والمعايير المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم، لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الأهرام التجريبية للغات، حيث تابع سير امتحان مادتي اللغة الإنجليزية في الفترة الأولى، والتربية الفنية في الفترة الثانية.

ووجّه مدير المديرية بضرورة توفير أقصى درجات الهدوء والراحة للطلاب داخل اللجان، مع التشديد على منع دخول الهواتف المحمولة نهائيًا للطلاب و الملاحظين، حفاظًا على نزاهة الامتحانات، وضمان الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة.

وأكد حرص المديرية على تهيئة المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على أهمية التزام الطلاب والملاحظين وكافة العاملين بلجان الامتحانات بالتعليمات والضوابط المحددة.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء 21 يناير الجاري، امتحان مادة اللغة الإنجليزية في الفترة الأولى، بينما يؤدون امتحان مادة التربية الفنية في الفترة الثانية.

ومن جهة أخرى، أعلنت غرفة العمليات أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات اليوم بلغ 3642 طالبًا وطالبة، حضر منهم 3548 طالبًا وطالبة، بينما تغيب 94 طالبًا وطالبة، مؤكدة عدم تلقي أي شكاوى تتعلق بسير الامتحانات.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أعلنت جاهزية 50 لجنة لاستقبال 3681 طالبًا وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بواقع 11 لجنة بمدينة الطور، و5 لجان بكل من شرم الشيخ وسانت كاترين ونويبع، و4 لجان بمدينة أبو رديس، و3 لجان بمدينة دهب، و7 لجان بمدينة أبو زنيمة، و10 لجان بمدينة رأس سدر.

ويؤدي الطلاب غدًا الخميس 22 يناير الجاري امتحان مادة الاجتماعية.