قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معلومات الوزراء يستعرض أهمية الليثيوم كمورد استراتيجي داعم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

%97.4 نسبة الحضور بامتحانات الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء

غرفة العمليات بديوان المديرية
غرفة العمليات بديوان المديرية
ايمن محمد

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بديوان مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء 21 يناير الجاري، نسبة الحضور في امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي بلغت 97.4%.


وأوضحت غرفة العمليات أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات اليوم بلغ 3642 طالبًا وطالبة، حضر منهم 3548 طالبًا وطالبة، فيما تغيب 94 طالبًا وطالبة، مؤكدة عدم تلقي أي شكاوى تتعلق بسير الامتحانات في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.


وأشار عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إلى أن غرفة العمليات تستقبل يوميًا أعضاء لجنة الوزارة المكلفة بمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وهم يسري شاكر نخلة، ومحمد محمد ياسين، وذلك للاطمئنان على انتظام اللجان وتطبيق التعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.


وأدى طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء 21 يناير الجاري، امتحان مادة اللغة الإنجليزية في الفترة الأولى، وامتحان مادة التربية الفنية في الفترة الثانية، ويختتم الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول غدًا الخميس 22 يناير الجاري بأداء امتحان مادة الدراسات .

جنوب سيناء غرفة عمليات المديرية تعليم الحضور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

البحرية الأمريكية

السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

منتخب مصر

دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

صيام الأيام البيض في شهر شعبان

موعد صيام الأيام البيض في شهر شعبان.. لا تفوّت سنة النبي

ترشيحاتنا

خالد جلال فى جنازة والدة نضال الشافعي

خالد جلال وعمرو عبد العزيز يعزيان نضال الشافعي في وفاة والدته

وزير الثقافة وحسين فهمي

الاستعدادات للدورة 47.. وزير الثقافة يستقبل حسين فهمي وفريق مهرجان القاهرة السينمائي

الملحن الكبير محمد عزت

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ينعى الفنان محمد عزت

بالصور

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

فيديو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد