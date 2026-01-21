%97.4 نسبة الحضور بامتحانات الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بديوان مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء 21 يناير الجاري، نسبة الحضور في امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي بلغت 97.4%.



وأوضحت غرفة العمليات أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات اليوم بلغ 3642 طالبًا وطالبة، حضر منهم 3548 طالبًا وطالبة، فيما تغيب 94 طالبًا وطالبة، مؤكدة عدم تلقي أي شكاوى تتعلق بسير الامتحانات في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.



وأشار عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إلى أن غرفة العمليات تستقبل يوميًا أعضاء لجنة الوزارة المكلفة بمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وهم يسري شاكر نخلة، ومحمد محمد ياسين، وذلك للاطمئنان على انتظام اللجان وتطبيق التعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.



وأدى طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء 21 يناير الجاري، امتحان مادة اللغة الإنجليزية في الفترة الأولى، وامتحان مادة التربية الفنية في الفترة الثانية، ويختتم الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول غدًا الخميس 22 يناير الجاري بأداء امتحان مادة الدراسات .