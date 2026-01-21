الصحة اللبنانية: شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة ببلدة البازورية قضاء صور جنوبي البلاد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الصحة اللبنانية" بسقوط شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة ببلدة البازورية قضاء صور جنوبي البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط شهيد جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البازورية بقضاء صور جنوبي البلاد.

وفي وقت لاحق من اليوم؛ استشهد شخص في غارة اسرائيلية في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

في حين قال جيش الاحتلال الاسرائيلي إنه استهدف عنصراً في حزب الله.

كما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة اسرائيلية هذا الصباح على سيارة في بلدة الزهراني قضاء صيدا أدت إلى مقتل لبناني.

وتقع هذه المنطقة قرب مدينة صيدا شمال نهر الليطاني وبعيدة عن الحدود مع اسرائيل.