سكرتير المجمع المقدس يصل النمسا للاطمئنان على صحة قداسة البابا تواضروس
استثمر 200 ألف جنيه.. تفاصيل عائد شهادات البنك الأهلي بعد التعديل الأخير
ترامب: علينا أن نوقف الحروب لأنها من أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث | فيديو
رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا
الرئيس السيسي يعرض في دافوس النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي لمصر بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية
بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل
ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات
الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور
لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي
الرئيس السيسي يشارك في جلسة خاصة لمصر على هامش منتدى دافوس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خلافات على الميراث تشعل أزمة بين طبيب مصري وأبنائه وبيان أمني يكشف التفاصيل

إسراء عبدالمطلب

تفجّرت أزمة عائلية حادة بين طبيب مصري وأبنائه، بعدما تحولت علاقة أسرية مستقرة استمرت لسنوات طويلة إلى نزاع علني تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية خلافات حول أموال وممتلكات، عقب بلوغ الأب سن التقاعد وعدم تجديد تعاقده في العمل هذا العام.

وبحسب رواية الأب، فإن الأمور كانت تسير بصورة طبيعية حتى أبلغه نجله الأكبر ببلوغه سن الـ69 عامًا، وعدم موافقة جهة عمله على تجديد التعاقد، لتبدأ بعدها الخلافات بشكل مفاجئ، حيث أكد أن نجله الأكبر تغيّر تمامًا وهدده صراحة، مدعيًا أنه أصبح المالك لكل شيء.

اتهامات بالاستيلاء على الممتلكات

وقال الدكتور محمد عبدالغني إن نجله الأكبر استولى على جميع أمواله، والمتمثلة في ثلاثة أبراج سكنية أقامها في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، من بينها برج الصاغة وبرج المحطة، مشيرًا إلى أن الابن قام ببيع عشر وحدات سكنية دون أن يحصل الأب على أي مقابل مادي.

وأضاف الأب أنه يمتلك خمسة أبناء، مؤكدًا أن الابن الأكبر لم يتصرف منفردًا، بل وجد دعمًا من شقيقته، التي وصفها بأنها المحرّك الرئيسي للأزمة، معتبرًا أنها لعبت دورًا أساسيًا في تأجيج الخلاف داخل الأسرة.

بيان وزارة الداخلية

وفي تطور لافت، كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع الفيديو المتداول، والذي تضمّن ادعاء الطبيب بتعرّضه للاستيلاء على أمواله وتهديده بالسجن من قِبل أبنائه. وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك، أنه لم ترد أي بلاغات رسمية بشأن تلك الوقائع.

وأشار البيان إلى أن الفحص كشف وجود خلافات عائلية على قطعة أرض بمحافظة الشرقية بين الأب وأحد أبنائه من زوجته المتوفاة عام 2011، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية، موضحًا أن نشر الفيديو جاء بهدف كسب تعاطف الرأي العام والضغط على الابن لاسترداد الأرض محل النزاع، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهته، أكد عمدة قرية إكوه بمحافظة الشرقية، عصام عبدالوهاب، أن المهندس يوسف، نجل الدكتور محمد عبدالغني قاسم، حضر إلى مقر عمودية إكوه، مصطحبًا مجموعة من المستندات الرسمية التي تُثبت أن الملكية محل الخلاف، والتي يدّعي الأب أنها آلت إليه نتيجة عمله بالخارج، هي في الأساس ملك للابن وإخوته، بوصفها إرثًا عن والدتهم المتوفاة، رحمها الله.

وأوضح عبدالوهاب، في تصريحات لـ صدى البلد، أن المهندس يوسف أفاده بأن هذه الممتلكات آلت إليه وإلى إخوته الأشقاء كإرث شرعي عن والدتهم، مشيرًا إلى أن والدهم، الدكتور محمد عبدالغني، وقّع على العقود الخاصة بها، وهي عقود مسجلة رسميًا بالمحكمة. وأضاف أن الإخوة غير الأشقاء، من زيجات أخرى، لا يملكون أي حق في تركة والدتهم.

وتابع العمدة أن المهندس يوسف أكد أن والدتهم كانت تعمل طبيبة في أحد أكبر المستشفيات بالمملكة العربية السعودية، وأن هناك مستندات وأدلة رسمية تثبت مصدر هذه الممتلكات.

وأشار عبدالوهاب إلى أنه بادر بمراسلة الدكتور محمد عبدالغني، وأرسل له رقم هاتفه للتحقق من صحة ما طُرح والسعي إلى إنهاء الخلاف وديًا، إلا أن الأب لم يتواصل معه حتى الآن، مفضلًا طرح الأمر عبر منصات التواصل الاجتماعي بدلًا من حلّه بالطرق الودية.

واختتم عمدة إكوه تصريحاته قائلًا: أرجو من الدكتور محمد أن يتم احتواء الخلاف وحله بينه وبين أبنائه بالطرق الودية ووفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن الأبناء لا يمانعون ذلك.

طبيب مصري طبيب مصري وأبنائه محمد عبدالغني الدكتور محمد عبدالغني

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

مفوض الأونروا يؤكد أن وجود إسرائيل في القدس الشرقية غير قانوني ويجب إنهاؤه وفق قرارات دولية

مفوض الأونروا: وجود إسرائيل في القدس الشرقية غير قانوني

اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي

العكلوك أمام البرلمان العربي: وقف إطلاق النار أولا.. وغزة جزء أصيل من فلسطين

دونالد ترامب

ترامب: مولنا "الناتو" لسنوات دون مقابل واليوم كل ما نطلبه هو قطعة جليد

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

