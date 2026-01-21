مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي

كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "كاف"، أن هناك حزمة عقوبات قاسية سيتم الإعلان عنها بحق الاتحاد السنغالي لكرة القدم، والمنتخب السنغالي وبحق عدد من لاعبيه والمدير الفني وأفراد الجهاز، على خلفية محاولة انسحاب المنتخب خلال نهائي كأس أفريقيا أمام المنتخب المغربي.

أوضح المصدر أن المنتخب السنغالي خرق اللوائح بمحاولة الانسحاب وما رافق ذلك من أحداث غير رياضية وتوقف المباراة لأكثر من 10دقائق احتجاجا على إعلان الحكم الكونغولي جون جاك ندالا على ضربة جزاء صحيحة لصالح المنتخب المغربي في الثواني الأخيرة من المباراة.

أشار إلى أن العقوبات المنتظر الإعلان عنها ستكون الأكبر في تاريخ بطولات أمم أفريقيا خاصة وأن الواقعة غير مقبولة بالمرة وتخالف كافة اللوائح الخاصة بالفيفا والكاف، ولذلك ستكون هناك عقوبات صارمة.