أخبار البلد

مشاركة موسعة للجامعات المصرية في معرض الجامعات الدولي للطلاب الوافدين "زون إيد"

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدورة الثالثة لمعرض الجامعات الدولي للطلاب الوافدين "زون إيد"، والذي يهدف إلى تعريف الطلاب الدوليين بالجامعات المصرية وفرص الدراسة المتاحة بها وشروط وإجراءات الالتحاق والبرامج الأكاديمية المتنوعة.

وجرى تنظيم المشاركة تحت إشراف الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، وبمشاركة وفد الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، وبحضور واسع من ممثلي السفارات والملحقيات الثقافية بالقاهرة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن عاشور أن مشاركة الجامعات المصرية في هذا المعرض تأتي في إطار إستراتيجية الدولة المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعليم العالي، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية تشهد تطورًا نوعيًا ملحوظًا في البنية التحتية والبرامج الدراسية ومستويات الاعتماد والتصنيفات الدولية، بما يعزز من قدرتها على جذب الطلاب من مختلف دول العالم. وأضاف الوزير أن مبادرة «ادرس في مصر» تمثل نافذة موحدة وميسرة للطلاب الوافدين وتسهم في بناء جسور تعاون أكاديمي وثقافي مستدام مع الدول الصديقة.

وأوضح الدكتور أيمن فريد أن مشاركة الوزارة في معرض «زون إيد» تمثل أحد محاور العمل الأساسية لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات في دعم التواجد المؤسسي للتعليم العالي المصري على الساحة الدولية، وتعزيز التعاون مع السفارات والملحقيات الثقافية المعتمدة بالقاهرة، بما يسهم في بناء صورة ذهنية إيجابية ومستدامة عن منظومة التعليم العالي في مصر. مؤكدًا أن المعارض التعليمية الدولية تُعد منصة مهمة للتواصل المباشر مع الجهات الرسمية المعنية بالطلاب الوافدين وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات العالمية في استقطاب الطلاب الدوليين، مع توحيد الرسالة التعريفية المقدمة عن الجامعات المصرية وربطها بالأبعاد الثقافية والحضارية للدولة المصرية بما يعكس مكانتها العلمية والتاريخية ويعزز من تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبدالغني أن الجناح المصري في المعرض شهد إقبالًا ملحوظًا من الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في التعرف على منظومة التعليم العالي في مصر والتخصصات المتاحة وبرامج الدراسة المختلفة وآليات القبول والتسجيل من خلال منصة «ادرس في مصر». وأضاف أن الاهتمام تركز على الكليات الطبية مثل الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، إلى جانب تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب وهندسة الاتصالات، في ظل الطلب العالمي المتزايد على هذه المجالات، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للطلاب الوافدين وتيسير جميع الإجراءات لضمان تجربة تعليمية متميزة في مصر.

وشهد المعرض مشاركة أكثر من عشرين جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية ودولية، من بينها جامعة دراية، جامعة فاروس، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، جامعة النيل الأهلية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، جامعة المستقبل، الجامعة البريطانية في مصر، الجامعة الألمانية بالقاهرة، جامعة الجلالة، جامعة كابيتال، جامعة المدينة بالقاهرة، جامعة السويدي التكنولوجية، جامعة الابتكار، جامعة مصر للمعلوماتية، جامعة العبور، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب فروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما شهد المعرض حضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية، من بينهم السيد رضا غاني سفير جمهورية موريشيوس، والسيد قيوم سفي نائب رئيس البعثة والسكرتير الأول لجمهورية موريشيوس، وممثلتَا جمهورية التشيك السيدة منى عبدالنذير والسيدة مونيكا أسامة، والسيد أوتبيك عليموف ممثل الملحقية الثقافية بسفارة أوزبكستان، والسيدة عائشة مصطفى رئيسة الشؤون القنصلية بسفارة نيجيريا، والسيد عبد المجيد ممثل سفارة نيجيريا، إلى جانب ممثلي سفارة اليمن الدكتور هادي سالم الصبان المستشار الثقافي، والدكتور عبدالرحمن زيد الحبيشي، والدكتورة داليا بهجت، والسيد دوكوري عبد الكريم المسؤول الإداري بسفارة بوركينا فاسو.

