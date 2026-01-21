اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة، جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال لموسم 2025-2026.

وتُقام مباريات الرجال في الدور النهائي على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر «صالة زويل»، بمشاركة فرق الأهلي، الزمالك، بتروجيت، سموحة، الطيران، وهليوبوليس.

جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال

- الجولة الأولى - الجمعة 23 يناير

بتروجيت X هليوبوليس

المرتبط - الساعة 2 مساءً

الرجال - الساعة 5 مساءً

سموحة X الأهلي

المرتبط - الساعة 4 مساءً

الرجال - الساعة 7 مساءً

الطيران X الزمالك

المرتبط - الساعة 6 مساءً

الرجال - الساعة 9 مساءً

- الجولة الثانية - السبت 24 يناير

هليوبوليس X سموحة

المرتبط - الساعة 2 مساءً

الرجال - الساعة 3 مساءً

الأهلي X الطيران

المرتبط - الساعة 4 مساءً

الرجال - الساعة 5 مساءً

الزمالك X بتروجيت

المرتبط - الساعة 6 مساءً

الرجال - الساعة 7 مساءً

- الجولة الثالثة - الثلاثاء 27 يناير

الطيران X سموحة

المرتبط - الساعة 2 مساءً

الرجال - الساعة 4 مساءً

الزمالك X هليوبوليس

المرتبط - الساعة 4 مساءً

الرجال - الساعة 6 مساءً

الأهلي X بتروجيت

المرتبط - الساعة 12 مساءً

الرجال - الساعة 8 مساءً

- الجولة الرابعة - الخميس 29 يناير

بتروجيت X الطيران

المرتبط - الساعة 1 مساءً

الرجال - الساعة 4 مساءً

هليوبوليس X الأهلي

المرتبط - الساعة 3 مساءً

الرجال - الساعة 6 مساءً

سموحة X الزمالك

المرتبط - الساعة 5 مساءً

الرجال - الساعة 8 مساءً

- الجولة الخامسة - الجمعة 30 يناير

الطيران X هليوبوليس

المرتبط - الساعة 1 مساءً

الرجال - الساعة 5 مساءً

سموحة X بتروجيت

المرتبط - الساعة 3 مساءً

الرجال - الساعة 7 مساءً

الأهلي X الزمالك

المرتبط - الساعة 5 مساءً

الرجال - الساعة 9 مساءً