ترامب يعلن لقاءه بزيلينسكي اليوم على هامش منتدى دافوس
خبير يكشف مكاسب مصر الاقتصادية من مشاركة الرئيس السيسي بمنتدى دافوس وترويجه للفرص الاستثمارية
ترامب يلوح بخيارات عسكرية ضد حماس..ويؤكد: نزع السلاح شرط أساسي للاستقرار
لتسوية النزاع في أوكرانيا.. ترامب: سألتقي الرئيس زيلينسكي
إيقافات وغرامات بالجُملة.. عقوبات كاف على الجزائر بعد أحداث مباراة نيجيريا
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
رياضة

اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال

حسام الحارتي

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة، جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال لموسم 2025-2026.

وتُقام مباريات الرجال في الدور النهائي على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر «صالة زويل»، بمشاركة فرق الأهلي، الزمالك، بتروجيت، سموحة، الطيران، وهليوبوليس.

جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال

- الجولة الأولى - الجمعة 23 يناير
بتروجيت X هليوبوليس 
المرتبط - الساعة 2 مساءً
الرجال - الساعة 5 مساءً

سموحة X الأهلي
المرتبط - الساعة 4 مساءً
الرجال - الساعة 7 مساءً

الطيران X الزمالك 
المرتبط - الساعة 6 مساءً
الرجال - الساعة 9 مساءً

- الجولة الثانية - السبت 24 يناير
هليوبوليس X سموحة 
المرتبط - الساعة 2 مساءً
الرجال - الساعة 3 مساءً

الأهلي X الطيران
المرتبط - الساعة 4 مساءً
الرجال - الساعة 5 مساءً

الزمالك X بتروجيت 
المرتبط - الساعة 6 مساءً
الرجال - الساعة 7 مساءً

- الجولة الثالثة - الثلاثاء 27 يناير
الطيران X سموحة 
المرتبط - الساعة 2 مساءً
الرجال - الساعة 4 مساءً

الزمالك X هليوبوليس 
المرتبط - الساعة 4 مساءً
الرجال - الساعة 6 مساءً

الأهلي X بتروجيت 
المرتبط - الساعة 12 مساءً
الرجال - الساعة 8 مساءً

- الجولة الرابعة - الخميس 29 يناير

بتروجيت X الطيران 
المرتبط - الساعة 1 مساءً
الرجال - الساعة 4 مساءً

هليوبوليس X الأهلي 
المرتبط - الساعة 3 مساءً
الرجال - الساعة 6 مساءً

سموحة X الزمالك 
المرتبط - الساعة 5 مساءً
الرجال - الساعة 8 مساءً

- الجولة الخامسة - الجمعة 30 يناير

الطيران X هليوبوليس 
المرتبط - الساعة 1 مساءً
الرجال - الساعة 5 مساءً

سموحة X بتروجيت
المرتبط - الساعة 3 مساءً
الرجال - الساعة 7 مساءً

الأهلي X الزمالك 
المرتبط - الساعة 5 مساءً
الرجال - الساعة 9 مساءً

الاتحاد المصري للكرة الطائرة دوري المرتبط رجال لموسم دور النهائي السادس من أكتوبر الأهلي

