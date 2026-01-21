حضر مران الفريق.. الزمالك يكرم مشجعه الوحيد في مباراة المصري

شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، الذي أُقيم على ستاد الكلية الحربية، تواجد محمد خميس هاشم، مشجع نادي الزمالك، في المران، الذي أُقيم اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك بناءً على الدعوة التي وجهها جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، للمشجع من أجل حضور المران، تكريمًا له بعدما تواجد في مدرجات ستاد الجيش ببرج العرب لمؤازرة الفريق أمام المصري في المباراة الأخيرة ببطولة كأس عاصمة مصر.

واستقبل جون إدوارد، المدير الرياضي، وعبد الناصر محمد، مدير الكرة، والجهاز الفني ولاعبو الفريق، المشجع، ورحبوا به، كما أهدوه قميص الفريق الأول لكرة القدم، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.