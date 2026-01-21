استعدادا للمصري.. معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على أهمية التركيز في الفترة الحالية، والاستعداد بجدية للقاء المصري البورسعيدي من أجل تحقيق الفوز واعتلاء صدارة المجموعة.

وطالب معتمد جمال من اللاعبين تنفيذ تعليمات الجهاز الفني وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية، وأكد على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق الأهداف المطلوبة.

وفي ختام الجلسة شرح المدير الفني برنامج تدريب اليوم للاعبين ومنحهم بعض التعليمات لتنفيذها في المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية