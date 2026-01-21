لا تنخدع به.. مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

تشمل مخاطر الفيب او التدخين الالكترونى أضرارًا تصيب الرئتين وأعضاء أخرى من الجسم، ومشكلات في التنفس، والإدمان، وغيرها.

وعلى الرغم من اعتقاد كثيرين أن التدخين الإلكتروني «أكثر أمانًا» من التدخين التقليدي، فإنه ليس آمنًا.

المشكلات الصحية التي يسببها التدخين الإلكتروني:

1-الربو..

قد يزيد التدخين الإلكتروني من خطر الإصابة بـ الربووأمراض رئوية أخرى، كما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض الربو لدى المصابين به.

2- تليّف الرئة:

مادة الداياسيتيل (Diacetyl)، المستخدمة في بعض النكهات، قد تسبب التهاب القصيبات الانسدادي المعروف باسم رئة الفشار (Popcorn Lung)، وهو مرض يؤدي إلى تندّب دائم في الرئتين.

3- تلف الأعضاء:

إلى جانب الرئتين، يمكن للنيكوتين ومواد أخرى موجودة في سوائل التدخين الإلكتروني أن تُلحق الضرر بالقلب والدماغ. ويُعرف أن النيكوتين يؤثر سلبًا في نمو الدماغ، ويرفع ضغط الدم، ويؤدي إلى تضييق الشرايين.

4-إصابة الرئة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية (EVALI):

حالة رئوية خطيرة يسببها التدخين الإلكتروني، تؤدي إلى تلف واسع في الرئتين، وتظهر بأعراض مثل السعال، وضيق التنفس، وألم الصدر. وقد تكون هذه الحالة مميتة.

5- الإدمان:

النيكوتين مادة شديدة الادمان، تُحدث تغيّرات في الدماغ تزيد الرغبة في الحصول على كميات أكبر منه. وقد يجد الشخص صعوبة في التوقف عن التدخين الإلكتروني حتى عند ظهور مشكلات صحية، وحتى السوائل التي يُروَّج لها على أنها خالية من النيكوتين قد تحتوي على كميات ضئيلة منه.

6- الانتقال إلى تدخين السجائر التقليدية:

يبدأ كثير من الأشخاص بالتدخين الإلكتروني، ثم ينتقلون لاحقًا إلى تدخين السجائر، التي تحتوي على نسب أعلى من المواد الكيميائية الضارة.

7- التعرض غير المباشر:

على الرغم من أن التدخين الإلكتروني لا ينتج دخانًا، فإن الأشخاص المحيطين يتعرضون للنيكوتين ومواد كيميائية أخرى عند استخدامه.

8-الانفجارات:

سُجِّلت حوادث لانفجار بطاريات أجهزة التدخين الإلكتروني، مما أدى إلى إصابات خطيرة وحروق.

9- السرطان:

بعض المكونات الموجودة في سوائل التدخين الإلكتروني معروفة بقدرتها على التسبب في السرطان.

احذر؛ التدخين الإلكتروني ليس بديلًا آمنًا للتدخين العادي، والوقاية تبدأ بالوعي بمخاطره الصحية الحقيقية.

