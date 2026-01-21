خبط راسها في الحيط.. أب ينهي حياة ابنته في إهناسيا ببني سويف

كشف رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، تفاصيل واقعة مأساوية هزت مركز إهناسيا؛ عقب وصول طفلة إلى مستشفى إهناسيا التخصصي جثة هامدة، وبها إصابات ظاهرة في الرأس، وكدمات متفرقة بالجسد؛ ما أثار الشكوك حول ملابسات الوفاة منذ اللحظات الأولى لدخولها المستشفى.

وأفادت أسرة الطفلة عند سؤالها، بأن الصغيرة سقطت على الأرض داخل المنزل، إلا أن الإصابات التي بدت على جسدها لم تتسق مع روايتهم، الأمر الذي دفع رجال المباحث الجنائية إلى الاشتباه في أقوال الأسرة، وبدء التحرك الفوري لكشف حقيقة ما جرى.

وانتقل فريق من المباحث إلى منزل الأسرة الكائن في إحدى قرى مركز إهناسيا، وجرى فحص موقع الواقعة وسماع أقوال أشقاء الطفلة الأربعة، أكبرهم يبلغ من العمر 17 عامًا، وخلال الاستماع، كشف الشقيق الأكبر تفاصيل صادمة، مؤكدًا أن والده اعتدى على شقيقته بالضرب، قبل الواقعة بيومين، وأن حالتها الصحية ساءت بشدة؛ نتيجة هذا الاعتداء.

وأوضح الأخ الأكبر، أن والده يعمل في القاهرة على “عربة شاي”، وكان قد عاد إلى المنزل، وطلب من الطفلة الوقوف؛ إلا أنها لم تستجب بسبب الإعياء، فما كان منه إلا أن انهال عليها بالضرب، ثم دفعها بقوة فاصطدم رأسها بالحائط، لتسقط على الأرض فاقدة الوعي وتفارق الحياة متأثرة بإصابتها، قبل أن تقوم الأسرة بنقلها إلى المستشفى.

وعلى الفور، وجه اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث مكبر، برئاسة رئيس مباحث مركز إهناسيا؛ لتتبع خط سير الأب المتهم، وضبطه في أسرع وقت.

وتوصلت التحريات إلى أن الأب حاول الهروب عقب الواقعة، مستغلًا عمله بالقاهرة، إلا أن الجهود الأمنية المكثفة أسفرت عن إعداد عدة أكمنة محكمة، نجحت في ضبطه بعد نحو 6 ساعات فقط من اكتشاف الواقعة.

وبمواجهة المتهم؛ أقر بارتكابه الاعتداء الذي أودى بحياة نجلته، واعترف بتفاصيل الواقعة كما وردت في أقوال نجله.

كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الأم، التي أكدت أن لديها 5 أطفال من زوجها، وأن سلوك الأب تغير خلال الفترة الأخيرة؛ بعد تعاطيه مواد مخدرة، من بينها المكيفات ومخدر الآيس، وهو ما أدى إلى زيادة حدة عصبيته، واعتياده التعدي على أفراد أسرته.

وحرر محضر بالواقعة، وبدأت جهات التحقيق مباشرة أعمالها، حيث استمعت إلى أقوال أفراد الأسرة كافة، والأطفال الأشقاء، والمتهم- الذي جرى التحفظ عليه على ذمة القضية-.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي؛ لتشريح جثمان الطفلة، وبيان ما به من إصابات، وسبب الوفاة بدقة؛ تمهيدًا للتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، واستكمال التحقيقات.