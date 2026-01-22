عادل عبدالفضيل: الرئيس السيسي قدم روشتة سلام وتنمية في المنتدى الاقتصادي بدافوس

قال عادل عبد الفضيل أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، جاءت مصرية ومحورية، وأكدت ثوابت السياسة المصرية ودورها في دعم السلام، وترسّخ دور مصر ركيزة للاستقرار وداعم رئيسي للسلام في المنطقة، وشددت علي أن مصر شريك موثوق والمنتدى يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأشار "عبد الفضيل" أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تتقدم بخطى ثابتة نحو دولة عصرية وبوابة استثمار إقليمية واعدة، وأن دافوس يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي، ومصر تتقدم بخطى ثابتة نحو دولة عصرية، وأن دافوس منصة لتسويق الفرص المصرية، وأن الدولة المصرية لاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي، مقدما روشتة سلام وتنمية.

وشدد أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية، علي أن الرئيس السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته باعتبار أن القضية الفلسطينية جوهر الاستقرار، ومقدما رؤية شاملة للأمن والتنمية، مؤكدا أن السلام شرط أساسي للازدهار.

وأرسل رسالة قوية مفادها أن السلام والاستقرار ليسا خيارًا ترفيهيًا، بل شرطًا لازمًا لجذب الاستثمار وحماية مسارات التنمية، مؤكدًا أن مصر تتحرك بمنطق الدولة المسؤولة التي توازن بين إدارة الأزمات الإقليمية واستكمال برامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن كلمة الرئيس السيسي عكست رؤية مصر الواضحة تجاه القضايا الاقتصادية والتنموية والتحديات الإقليمية والدولية، مؤكدة حضور الدولة المصرية كطرف فاعل وشريك موثوق في صياغة مستقبل أكثر استقرارًا وتوازنًا.

وأشار أمين أمانة العمال بحزب الجبهة الوطنية، أن الرئيس ركز على محاور محورية تمس مصالح الشعوب، ومنها مكافحة الفقر والجوع، وتوسيع فرص التنمية، وتعزيز التكامل بين الدول، إلى جانب تمكين القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية للقيام بدور أكبر في تحقيق النمو الشامل.

واختتم "عبد الفضيل " تصريحاته حول كلمة الرئيس في مؤتمر دافوس قائلا : إن مشاركة الرئيس السيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أكدت أن مصر حاضرة في قلب النقاش الدولي حول مستقبل الاقتصاد العالمي، وأن الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة لإدارة التحديات وتعظيم الفرص في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، مشيرا إلي أن الكلمة جاءت كاشفة عن ثوابت السياسة المصرية ودورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي والسعي الجاد لتحقيق السلام، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة.