اللواء وائل ربيع: مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس دليل على فاعلية الدور المصري

قال اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة والخبير في الأمن الإقليمي، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي تمثل دليلاً واضحاً على فاعلية وتأثير الدور المصري في قضايا الشرق الأوسط.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن اللقاء الخاص الذي جمع الرئيس السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب يعكس مصداقية هذا الدور، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكداً أن إشادة الرئيس ترامب بالتواجد المصري تأتي نتيجة إدراكه لأهمية الدور المركزي الذي تقوم به مصر في ملفات المنطقة.

وأشار اللواء وائل ربيع إلى أن القيادة المصرية بذلت خلال الفترة الماضية جهداً كبيراً في التعامل مع القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام.

ولفت إلى أن من أبرز النجاحات التي تحققت في هذا الإطار تشكيل لجنة التكنوقراط أو اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، وهو ما يُعد إنجازاً غير مسبوق، إذ يهدف إلى إدارة القطاع من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والصحية، والإشراف على دخول المساعدات، بما يعكس بوضوح أهمية الدور المصري في هذا الملف.

وأوضح وائل ربيع أن الدور المصري لا يقتصر على القضية الفلسطينية، بل يمتد إلى ملفات إقليمية أخرى مؤثرة في الأمن القومي المصري، مثل القضايا اللبنانية والسودانية والليبية، حيث لعبت مصر دوراً فاعلاً ومؤثراً في السعي إلى إيجاد حلول توافقية. وأضاف أن هذا الدور جعل الإدارة الأمريكية تدرك أن مصر ليست طرفاً هامشياً، بل لاعباً مركزياً في معالجة أزمات المنطقة.

