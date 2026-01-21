قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم
الموافقة على مشروع حماية شواطئ الدلتا بمنحة هولندية باستخدام حلول قائمة على الطبيعة
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب.. لهذا السبب
عزة هيكل: النص الأدبي يظل المرجعية الجوهرية للأعمال الفنية
محمود عباس يصل موسكو.. 7 ملفات على طاولة مباحثاته مع بوتين
سعر الذهب في الإمارات يوم الأربعاء 21-1-2026
خبر سار.. أطعمة تعالج الشعر الأبيض وتعيد الشباب
اتحاد الدواجن: التصدير لن يرفع الأسعار محليا.. ولدينا فائض يتجاوز 20%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في دافوس ترسخ ثوابت مصر التاريخية في حماية الأمن والاستقرار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حملت رسائل واضحة تعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، والتعامل المتوازن مع القضايا الإقليمية والدولية في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية وسياسية متسارعة.

وأوضح حافظ أن مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تؤكد حرص الدولة المصرية على الانخراط الإيجابي مع المجتمع الدولي، وعرض رؤيتها الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن الكلمة سلطت الضوء على الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الماضية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستقرار باعتباره الركيزة الأساسية لأي نمو اقتصادي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي استعرض ملامح استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن الحكومة عملت على توفير حوافز واضحة في قطاعات المستقبل، مثل التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، بما يواكب التحولات العالمية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار أحمد حافظ إلى أن الكلمة عكست اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري، باعتباره أساس التنمية، حيث أكد الرئيس السيسي أن مصر تستعد للمستقبل من خلال بناء أجيال قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، لافتًا إلى أن قاعدة التعليم الواسعة التي تضم ملايين الطلاب تمثل قوة حقيقية يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي تناول خلال كلمته الدور المصري في دعم الاستقرار الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر تواصل منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر 2023 جهودها السياسية والدبلوماسية لوقف الحرب على قطاع غزة، ومنع اتساع دائرة الصراع، بالتعاون مع الأطراف الدولية الفاعلة.

ولفت حافظ إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والبناء على نتائج قمة السلام بشرم الشيخ يعكس التزام مصر بمسار التهدئة، وحرصها على الوصول إلى حلول سياسية عادلة تضع حدًا لمعاناة الشعب الفلسطيني وتحافظ على استقرار المنطقة.

وفي ختام تصريحاته، شدد النائب أحمد حافظ على أن ما تنعم به مصر من استقرار سياسي وأمني يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، مؤكدًا أن السياسات التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية قامت على حماية الاستقرار الداخلي وتعزيزه، وهو ما يجعل مصر بيئة واعدة لتحقيق مكاسب اقتصادية حقيقية في المحافل الدولية، وعلى رأسها منتدى دافوس.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

ترشيحاتنا

محمد أبو العلا

العربي الناصري: السياسة المصرية الثابتة تحافظ على الأمن والاستقرار وتدعم مصالح الوطن العليا

الرئيس السيسي

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في دافوس ترسخ ثوابت مصر التاريخية في حماية الأمن والاستقرار

الرئيس السيسي

رئيس زراعة الشيوخ: رسائل الرئيس السيسي بدافوس تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري

بالصور

فيتش: مصر الأنجح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب مصنعي السيارات

مصنعي السيارات
مصنعي السيارات
مصنعي السيارات

5 أسباب لظهور رائحة الوقود في السيارة

رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة

طرق طبيعية لتبييض الأسنان

طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد