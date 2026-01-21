برلماني: كلمة الرئيس السيسي في دافوس ترسخ ثوابت مصر التاريخية في حماية الأمن والاستقرار

قال النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حملت رسائل واضحة تعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، والتعامل المتوازن مع القضايا الإقليمية والدولية في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية وسياسية متسارعة.

وأوضح حافظ أن مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تؤكد حرص الدولة المصرية على الانخراط الإيجابي مع المجتمع الدولي، وعرض رؤيتها الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن الكلمة سلطت الضوء على الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الماضية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستقرار باعتباره الركيزة الأساسية لأي نمو اقتصادي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي استعرض ملامح استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن الحكومة عملت على توفير حوافز واضحة في قطاعات المستقبل، مثل التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، بما يواكب التحولات العالمية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار أحمد حافظ إلى أن الكلمة عكست اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري، باعتباره أساس التنمية، حيث أكد الرئيس السيسي أن مصر تستعد للمستقبل من خلال بناء أجيال قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، لافتًا إلى أن قاعدة التعليم الواسعة التي تضم ملايين الطلاب تمثل قوة حقيقية يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي تناول خلال كلمته الدور المصري في دعم الاستقرار الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر تواصل منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر 2023 جهودها السياسية والدبلوماسية لوقف الحرب على قطاع غزة، ومنع اتساع دائرة الصراع، بالتعاون مع الأطراف الدولية الفاعلة.

ولفت حافظ إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والبناء على نتائج قمة السلام بشرم الشيخ يعكس التزام مصر بمسار التهدئة، وحرصها على الوصول إلى حلول سياسية عادلة تضع حدًا لمعاناة الشعب الفلسطيني وتحافظ على استقرار المنطقة.

وفي ختام تصريحاته، شدد النائب أحمد حافظ على أن ما تنعم به مصر من استقرار سياسي وأمني يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، مؤكدًا أن السياسات التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية قامت على حماية الاستقرار الداخلي وتعزيزه، وهو ما يجعل مصر بيئة واعدة لتحقيق مكاسب اقتصادية حقيقية في المحافل الدولية، وعلى رأسها منتدى دافوس.