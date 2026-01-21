برلماني: كلمة الرئيس في دافوس تؤكد أن مصر شريك دولي موثوق وصوت عقلاني في عالم مضطرب

أكد النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي عكست بوضوح ثقل الدولة المصرية على الساحة الدولية، وقدرتها على طرح رؤية متوازنة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم.

وأوضح حمزة، أن كلمة الرئيس حملت رسائل طمأنة قوية للمستثمرين وشركاء التنمية، مشيرًا إلى أن الخطاب أكد التزام الدولة المصرية بمسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يحقق نموًا حقيقيًا ومستدامًا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن حديث الرئيس في دافوس اتسم بالواقعية والوضوح، حيث تناول التحديات العالمية من منظور عملي، وطرح حلولًا قابلة للتنفيذ، تعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة المرحلة، وتؤكد أن مصر تتحرك وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى.

وأضاف أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية أن الحضور المصري في المحافل الدولية الكبرى يعزز من ثقة المجتمع الدولي في استقرار الدولة المصرية، ويبرز دورها كقوة داعمة للاستقرار في المنطقة، وشريك يعتمد عليه في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.

واختتم النائب محمد حمزه تصريحه بالتأكيد على أن كلمة الرئيس في دافوس بعثت برسالة واضحة بأن مصر تمتلك قيادة واعية، واقتصادًا قادرًا على الصمود، وإرادة سياسية قوية لاستكمال مسيرة التنمية رغم التحديات.