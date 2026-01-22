قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنايات مُستأنف دمنهور تقضي بـ «الإعدام شنقاً» لـ «توربيني البحيرة» المتهم بهتك عرض صغار كفر الدوار
وزير الخارجية يشارك في ندوة تثقيفية بالقوات الجوية
وزير الصحة: مصر انتقلت من نموذج الرعاية التقليدي إلى نهج استباقي استثماري
كل سنة وانت حبي الأول.. ابنة أحمد راتب تحيي ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة
وزير الرياضة: نشكر المغرب على حسن التنظيم وكرم الضيافة بأمم إفريقيا
حفلان لـ جوزيف عطية احتفالا بعيد الحب في الأردن وأبوظبي
عصام خليل يطالب باستثناء المغتربين من ضريبة المحمول: لا تعاقبوا من يدعمون الوطن
أبراج وأموال وقطيعة أسرية.. تفاصيل أزمة طبيب مصري مع 8 أبناء من 3 زوجات
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
اقتصاد

عقارات الشارقة تسجل 65.6 مليار درهم كأعلى مستوى تداول في تاريخها خلال 2025

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال عام 2025 أعلى قيمة تداولات في تاريخه بإجمالي 65.6 مليار درهم، محققًا نمواً قياسياً بنسبة 64.3% مقارنة بعام 2024، الذي بلغ فيه حجم التداولات 40 مليار درهم، في مؤشر واضح على متانة السوق العقاري وارتفاع ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في الإمارة.
 

وارتفع إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة إلى 132,659 معاملة بنمو 26.3% مقارنة بالعام السابق، فيما شهدت معاملات البيع أداءً غير مسبوق بعدد 33,580 معاملة، بزيادة 38.4% مدفوعة بارتفاع الإقبال على الوحدات السكنية لأغراض السكن والاستثمار، واستقرار الأسعار، وتنوع المشاريع العقارية وخيارات التمويل المتاحة.
 

وأفاد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، بأن هذا النمو ليس وليد الصدفة، بل نتاج رؤية قيادية ثابتة وتخطيط استراتيجي طويل الأمد أسس لمنظومة عقارية متكاملة قائمة على الاستقرار التشريعي والتنمية المتوازنة، مع توفير بيئة استثمارية موثوقة وجاذبة للاستثمارات النوعية طويلة الأجل.
 

وعكست بيانات العام 2025 توسع قاعدة المستثمرين، حيث ارتفع عدد الجنسيات المستثمرة إلى 129 جنسية مقارنة بـ120 جنسية في العام السابق، فيما بلغ عدد العقارات التي تداول عليها مستثمرون من مختلف الجنسيات 60,322 عقاراً مقابل 45,676 عقاراً خلال 2024.
 

وسجلت استثمارات مواطني دولة الإمارات نحو 33.8 مليار درهم بعدد 41,066 عقاراً، بينما جاءت استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإماراتيين بقيمة 3.4 مليار درهم وعدد 2,055 عقاراً، وحققت الاستثمارات العربية 9.8 مليار درهم بعدد 8,663 عقاراً، فيما بلغت استثمارات باقي الجنسيات 18.5 مليار درهم بعدد 8,538 عقاراً.
 

وعززت منظومة التحول الرقمي والخدمات الذكية في دائرة التسجيل العقاري كفاءة وسرعة الإجراءات، ورفعت دقة المعاملات وزادت الشفافية، ما ساهم في تحسين تجربة المتعاملين وتسهيل ممارسة النشاط العقاري في الإمارة.
كما شهدت الرهونات العقارية نمواً ملحوظاً لتصل قيمتها إلى 15.5 مليار درهم عبر 6,300 معاملة رهن، بارتفاع 45.1% عن عام 2024، في مؤشر على قوة الملاءة الائتمانية واستقرار الأطر التنظيمية والتشريعية.

